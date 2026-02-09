एक फोन कॉल... और सलमान ने कह दिया 'ओल्ड मनी' सॉन्ग को हां, कपिल शर्मा शो पर बोले एपी ढिल्लों

नेटफ्लिक्स पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का चौथा सीजन इन दिनों काफी पसंद किया जा रहा है. हाल ही का एपिसोड भी काफी धमाकेदार रहा, जिसमें म्यूजिक की दुनिया के सुपरस्टार एपी ढिल्लों और मशहूर कॉमेडियन अनुभव बस्सी पहुंचे. शो में दोनों ही कलाकारों ने अपने अंदाज से महफिल लूट ली.

इस एपिसोड की सबसे बड़ी हाईलाइट एपी ढिल्लों की परफॉर्मेंस रही. शो की शुरुआत में ही उन्होंने अपने बिल्कुल नए ट्रैक, 'थिंकिंग ऑफ यू' (Thinking of You) पर पहली लाइव परफॉर्मेंस दी. एपी ढिल्लों की आवाज का जादू ऐसा चला कि सेट पर मौजूद हर कोई झूमने को मजबूर हो गया.

वहीं जब एपी ढिल्लों अपनी सीट पर बैठे और म्यूजिक इंडस्ट्री और जिंदगी में अपने सफर के बारे में बात की, तो होस्ट कपिल शर्मा ने उनसे उनके गाने 'ओल्ड मनी' के बारे में पूछा.

सलमान कैसे शामिल हुए?

कपिल शर्मा ने पूछा कि सिंगर एपी ढिल्लों से पूछा कि वह बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार संजय दत्त और सलमान खान को एक गाने में एक साथ कैसे ला पाए? इस पर एपी ढिल्लों ने बताया, 'मुझे पुराने जमाने का बॉलीवुड एक्शन बहुत पसंद है. मैं हमेशा से उस स्टाइल में कुछ करना चाहता था. और सिर्फ दो ही ऐसे एक्टर हैं जो उस गैंगस्टर एक्शन वाइब में सच में फिट बैठते हैं.

सिंगर ने आगे बताया, मैंने फोन उठाया, भाई (सलमान खान) को फोन किया, और कहा 'मेरे पास एक वीडियो के लिए एक आइडिया है, क्या आप सुनना चाहेंगे?' उन्होंने कहा, 'बस मुझे बताओ कि तुम कब शूट करना चाहते हो. मुझे आइडिया सुनने की जरूरत नहीं है. मैंने कहा, ठीक है.' जिन्हें नहीं पता, एपी ढिल्लों ने 2024 में 'ओल्ड मनी' ट्रैक रिलीज किया था. इस गाने में सलमान खान, संजय दत्त और शिंदा कहलों जैसे सितारे दिखाई दिए थे.

एपिसोड के दौरान कपिल ने एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के बारे में मजाक भी किया और बताया कि टिकट की कीमतें लगभग 6 लाख रुपये थीं. उन्होंने बताया कि कैसे ऑडियंस में से कई लोगों के फोन और वॉलेट खो गए. कपिल ने एक मजेदार पंच मारा, 'एपी स्टेज पर अपना टैलेंट दिखा रहे थे... और लोग ऑडियंस में अपना टैलेंट'.

इस पर एपी ढिल्लों ने भी मजाकिया लहजे में कहा, 'उसने 6 लाख दिए हैं तो पूरा तो करना ही है ना.' इसके बाद सब जोर से हंस पड़े.

