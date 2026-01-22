अनुष्का ने विराट कोहली को दिया सरप्राइज, दुबई में खिलाए दिल्ली के छोले-भटूरे, फैंस बोले- अब साथ में फिल्म कर लो

इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अपनी केमिस्ट्री से हमेशा फैंस को अक्सर दीवाना बनाते हैं. इस बार उन्होंने दुबई में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक विज्ञापन शूट किया है. ये वीडियो बेहद रोमांटिक है और इसने फैंस का दिल जीत लिया है. इस वीडियो में अनुष्का और विराट एक-दूसरे को सरप्राइज देने का प्यारा कॉम्पिटिशन करते दिखे हैं. दोनों का अंदाज चाहनेवालों का दिल जीत रहा है.

अनुष्का ने विराट को दिया सरप्राइज

विराट और अनुष्का ने इंस्टाग्राम पर अपना यह नया विज्ञापन शेयर किया है. वीडियो की शुरुआत दुबई के खूबसूरत नजारे देखते हुए होती है, जहां विराट, अनुष्का को चैलेंज करते है कि वो उसे सरप्राइज दे. अनुष्का रेगिस्तान के बीच में विराट के लिए एक प्राइवेट लंच डेट का इंतजाम करती है. इसके बाद दोनों वाइल्डलाइफ देखने निकलते हैं. फिर बीच पर मस्ती करते हुए अनुष्का वॉलीबॉल में विराट को हरा देती है और हंसते हुए कहती हैं, 'मैंने कहा था ना, मैं बेहतर एथलीट हूं.' विराट मजाक में जवाब देते हैं, 'और मैं बेहतर डांसर हूं.'

बाद में दोनों होटल में प्लेफुल मोमेंट्स शेयर करते हैं, जहां विराट, अनुष्का के खरीदे कपड़े ट्राई करते हुए अपने डांसिंग स्किल्स से उन्हें एंटरटेन करते दिख रहे है. वीडियो में शानदार ट्विस्ट तब आता है जब अनुष्का दुबई में विराट के फेवरेट छोले भटूरे से उन्हें सरप्राइज करती हैं. खुश होकर विराट कहते हैं, 'प्रॉपर दिल्ली वाला टेस्ट है' और अपनी डाइट तोड़ने को तैयार हो जाते हैं. वीडियो में खुद के सरप्राइज चैंपियन होने का दावा करने वाली अनुष्का तब हैरान हो जाती है, जब विराट उन्हें उनकी फेवरेट कोल्ड कॉफी लाकर देते हैं.

फैंस विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की केमिस्ट्री पर फिदा हो गए हैं. दोनों का रोमांस उन्हें खूब भा रहा है. एक यूजर ने कमेंट लिखा, 'ये तो फिल्म से कम नहीं है.' दूसरे ने लिखा, 'ये तो उनके डेटिंग के दौर की झलक जैसा लग रहा है.' एक फैन ने कमेंट किया, 'अब एक मूवी भी बना लो दोनों साथ में.' एक और ने लिखा, 'एवरग्रीन केमिस्ट्री. दोनों कितने प्यारे हैं.' एक अन्य ने कमेंट किया, 'उनकी केमिस्ट्री कमाल की है. बहुत खूबसूरत.'

कैसे हुई थी विराट-अनुष्का की पहली मुलाकात?

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, पहली बार एक टीवी कमर्शियल की शूटिंग के दौरान ही मिले थे. इसके बाद दोनों संपर्क में रहे और दोस्त बन गए. ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई. कपल ने कभी अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली कन्फर्म नहीं किया था. उन्होंने डेटिंग के कुछ साल बाद, 11 दिसंबर 2017 को इटली में एक इंटीमेट वेडिंग सेरेमनी में शादी कर ली थी. 2021 में उनकी बेटी वामिका का जन्म हुआ और 2024 में बेटे अकाय ने उनके परिवार को पूरा किया. कपल अपने बच्चों को लेकर लंदन शिफ्ट हो गया है.

