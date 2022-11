सेना के सम्मान को दांव पर लगाना शर्मनाक, अनुपम खेर ने दिया ऋचा चड्ढा को जवाब

गलवान वैली को लेकर ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) का ट्वीट उनके लिए विवादों का सबब गया है. ऋचा के ट्वीट की आलोचना लगातार हो रही है. अक्षय कुमार के बाद अब अनुपम खेर (Anupam Kher) ने भी ऋचा चड्ढा की बात को गलत बताया है. उन्होंने ट्वीट कर एक्ट्रेस की बात को शर्मनाक बताया है.

अनुपम खेर ने ऋचा चड्ढा के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, 'देश की बुराई करके कुछ लोगों के बीच लोकप्रिय होने की कोशिश करना कायर और छोटे लोगों का काम है. और सेना के सम्मान को दांव पर लगाना… इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है.'

अनुपम के अलावा रवीना टंडन ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है. एक ट्विटर यूजर को जवाब देते हुए रवीना ने लिखा, 'मैं इस बात से सहमत हूं. लोगों की अपनी राजनीतिक सोच और विचार होते हैं. लेकिन जब सेना, सीमा रेखा पर खड़े सैनिक, हमारे शहीद, उनकी और उनके परिवारवालों द्वारा दी गई कुर्बानी पर तंज और मजाक नहीं किया जाना चाहिए.'

Agreed.There are different political opinions and preferences,but when it comes to our forces,soldiers on the frontline,our Martyrs,the sacrifices made,by them and their families,just cannot be undermined by sarcasm or mockery. https://t.co/iGz5FCtOiA

Dear @abhijitmajumder Please do not club together all or generalise.This generates hate towards the Hindi film industry.All along there have been and are strong patriots in the industry who get thrown under the bus by a few and all good work done,is then met with spite and venom. https://t.co/NOMAjqOnC7