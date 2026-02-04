'धुरंधर' के भौकाल से चिढ़े रणबीर कपूर के फैंस, रणवीर के खिलाफ चलाया पेड PR कैंपेन? इंटरनेट पर छिड़ी जंग

फिल्म इंडस्ट्री में कई सेलेब्स और फिल्मों पर पेड PR कैंपेन की गाज गिरी है. खासतौर पर किसी मूवी रिलीज के दौरान पेड PR नेटवर्क एक्टिव हो जाता है. बॉर्डर 2 और धुरंधर की रिलीज के वक्त इंटरनेट पर ऐसा माहौल दिखा. मंगलवार को मूवी धुरंधर 2 के टीजर लॉन्च से पहले ये नेटवर्क फिर एक्टिव हुआ. इस बार ये कैंपेन रणवीर सिंह बनाम रणबीर कपूर था. दोनों में कौन बेहतर एक्टर है, सोशल मीडिया पर इसे लेकर डिबेट छेड़ी गई.

रणवीर के खिलाफ चला निगेटिव कैंपेन

सोमवार को अनाउंस किया गया कि धुरंधर का मचअवेटेड टीजर 3 फरवरी को रिलीज होगा. फैंस की एक्साइटमेंट पीक पर थी. साल की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी धुरंधर की बॉक्स ऑफिस सफलता पहले से चर्चा में है. 60वें दिन भी मूवी थियेटर्स में लगी हुई है. ओटीटी रिलीज के बाद धुरंधर और इसके कलाकारों को लेकर फिर से चर्चा होने लगी. रणवीर के काम की तारीफ सुनने को मिली... लेकिन हेटर्स को धुरंधर एक्टर को लेकर बना बज रास नहीं आया. फिर हुआ वही जो इन दिनों ट्रेंड में है.

सोशल मीडिया पर रणवीर को नीचा दिखाने के लिए कई सारे पोस्ट्स किए गए. इनमें उनकी तुलना रणबीर कपूर से की गई. रणवीर के मुकाबले रणबीर को बेहतर बताया गया. एक ओर धुरंधर के रणवीर की एक्टिंग और दूसरी तरफ एनिमल के रणबीर की डायलॉग डिलीवरी दिखाकर कंपेरिजन किया गया.

Atleast Ranveer's hair is real https://t.co/aMhxx8qwYR — Shikhar Sagar (@crazy__shikhu) February 2, 2026

इंटरनेट पर छिपे इन हेटर्स की वजह से रणवीर और रणबीर के फैंस में जंग छिड़ गई. हर कोई अपने स्टार को बेहतर बताते हुए दिखा. एनिमल से रणबीर-अनिल कपूर के सीन के इमोशनल सीन को शेयर कर शख्स ने लिखा- एक्टिंग रणबीर के जीन्स में है. रणवीर सेल्फ मेड स्टार हैं. कुछ यूजर्स का आरोप है कि ये निगेटिव पीआर रणबीर कपूर की टीम ने किया है.

एक पोस्ट में रणबीर को धुरंधर के रणवीर के लुक में दिखाकर लिखा है- रणबीर कपूर होते तो मूवी और अच्छी चलती. एक यूजर ने इस बात पर बहस छेड़ी कि रणवीर ने हमजा के किरदार के लिए नकली बाल नहीं लगाए थे, उनके लंबे बाल रियल थे. एक शख्स ने रणबीर को धुरंधर स्टार रणवीर की चीप कॉपी बताया.

पेड PR की इस जंग में किसे नुकसान होगा या फायदा, ये तो पता नहीं. लेकिन इतना जरूर है रणवीर को धुरंधर ने बड़ा स्टार बना दिया है. बैक टू बैक फिल्में पिटने के बाद उनके स्टारडम को जो नुकसान हुआ था, धुरंधर की सक्सेस ने उसकी भरपाई कर दी है. वहीं रणबीर भी अपने करियर के पीक पर हैं. उनकी पाइपलाइन में तगड़ी फिल्में हैं जैसे रामायणम्, लव एंड वॉर, एनिमल पार्क 2. ये सभी फिल्में आने वाले 2 सालों में रणबीर का इंडस्ट्री में भौकाल मचाएंगी.

