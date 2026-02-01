scorecardresearch
 
बेटी राहा के लिए बेहद सेंसिटिव हैं रणबीर कपूर, पत्नी आलिया भट्ट ने की तारीफ

आलिया ने याद किया कि राहा के जन्म के शुरुआती दिनों में रणबीर ने काम से एक महीने की छुट्टी ली थी और घर पर रहे थे, क्योंकि वह ठीक नहीं थी और उसे सहारे की जरूरत थी. उन्होंने आगे कहा, 'वह शूटिंग के लिए जाते और घर दौड़कर वापस आते थे. सीधे कमरे में जाकर उसे देखते थे.'

रणबीर कपूर की पत्नी आलिया भट्ट ने की तारीफ (Photo: Instagram/@aliaabhatt)
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने 2022 में शादी की थी. इसी साल कपल ने अपनी बेटी राहा का स्वागत किया. अपने हालिया इंटरव्यू में आलिया ने रणबीर के बेटी राहा के साथ रिश्ते के बारे में बात की और बताया कि वह उनके लिए कितने सेंसिटिव पिता हैं.

आलिया ने कहा कि उन्हें हमेशा से पता था कि रणबीर हाथों-हाथ अपने बच्चे को रखने वाले पिता बनेंगे. उन्होंने बताया, 'वह इस मामले में समझदार हैं. वह जितना दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा सेंसिटिव हैं. वह शर्मीले हैं, इसलिए बहुत कुछ रोक लेते हैं. लेकिन उसके साथ (राहा के साथ), वह बेहद एक्सप्रेसिव हो जाते हैं. उनकी आंखें, चेहरा, सबकुछ चमक उठता है. वह खुद बच्चे जैसे हो जाते हैं.'

राहा का इंतजार करते हैं रणबीर 

आलिया ने याद किया कि राहा के जन्म के शुरुआती दिनों में रणबीर ने काम से एक महीने की छुट्टी ली थी और घर पर रहे थे, क्योंकि वह ठीक नहीं थी और उसे सहारे की जरूरत थी. उन्होंने आगे कहा, 'वह शूटिंग के लिए जाते और घर दौड़कर वापस आते थे. सीधे कमरे में जाकर उसे देखते.' एक्ट्रेस ने कहा कि अब 4 साल बाद भी रणबीर बच्ची के कैमरे पर नजर रखते हैं और जैसे ही राहा जागती है, वह उठकर उसके साथ समय बिताने लगते हैं. जब राहा घर लौटती है तो वह लॉबी में इंतजार करते हैं. आलिया कहती हैं कि रणबीर का राहा के लिए प्यार 'बहुत स्पष्ट है.'

आलिया अक्सर सोशल मीडिया पर रणबीर और राहा के बॉन्ड की झलकियां देती हैं, जैसे उनकी छुट्टियों की तस्वीरें या रणबीर के जन्मदिन पर. पिता-बेटी की यह बॉन्डिंग यूजर्स और फैंस का दिल जीत लेती है. प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आलिया भट्ट फिलहाल अपनी फिल्म 'अल्फा' की रिलीज का इंतजार कर रही हैं. शिव रावैल के निर्देशन में बनी यह फिल्म वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की सातवीं कड़ी है.

आलिया-रणबीर आएंगे इन फिल्मों में नजर

पिक्चर में आलिया भट्ट के साथ बॉबी देओल और शरवरी नजर आएंगे. यह इस साल के अंत में रिलीज हो सकती है. इसके अलावा आलिया, अपनी बड़ी बहन शाहीन भट्ट के साथ प्राइम वीडियो ओरिजिनल फिल्म 'डॉन्ट बी शाई' का प्रोडक्शन भी कर रही हैं. इसकी रिलीज डेट और कास्ट डिटेल्स का खुलासा अभी नहीं हुआ है.

रणबीर की बात करें तो फिल्म 'रामायणम्' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में वह भगवान राम की भूमिका में हैं. उनके साथ साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे और यश मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म थिएटर्स में दिवाली 2026 को रिलीज होने वाली है. रणबीर और आलिया के पास साथ में भी एक फिल्म पाइपलाइन में है, जिसका नाम 'लव एंड वॉर' है. डायरेक्टर संजय लीला भंसाली इसे बना रहे हैं.

