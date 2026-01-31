scorecardresearch
 
'धुरंधर' के गाने में छाए अक्षय खन्ना, पहले भी दिखा चुके थे अपनी डांसिंग का हुनर, वायरल हुआ वीडियो

फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने बहरेन सिंगर फ्लिपराची के गाने Fa9la पर डांस करके लोगों को अपना दीवाना बना दिया था. हालांकि वो पहला मौका नहीं जब एक्टर ने अपनी डांसिंग का हुनर दिखाया हो. वो ये कारनामा पहले भी कर चुके हैं.

'धुरंधर' में नाचे अक्षय खन्ना (Photo: Screengrab)
'धुरंधर' में नाचे अक्षय खन्ना (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड में कुछ दिनों पहले सिर्फ अक्षय खन्ना की ही चर्चा हो रही थी. जिस तरह एक्टर ने फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत बनकर लोगों को अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया था, उसका हर कोई कायल हो गया था. खासकर फिल्म में एक गाने Fa9la में अक्षय के डांस ने वाहवाही लूटी. ये गाना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. 

फिर से क्यों वायरल हुए अक्षय खन्ना?

अक्षय खन्ना ने 'धुरंधर' में जो किया, वो देखकर हर कोई इंप्रेस हुआ था. उन्होंने जिस खुले दिल से डांस किया, उसने हर किसी का दिल जीता. अब अक्षय का एक और डांस वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये वीडियो एक इवेंट का है, जहां एक्टर सुपरस्टार शाहरुख खान के आइकॉनिक गाने 'छइयां छइयां' पर झूम रहे हैं. 

X पर एक यूजर ने अक्षय का पुराना क्लिप शेयर किया है, जो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद है. इसमें हम एक्टर को ट्विंकल खन्ना के साथ स्टेज पर डांस करता देख सकते हैं. जहां ट्विंकल ने लहंगा पहना हुआ है, वहीं अक्षय ब्लैक ब्लेजर, कैप और ट्राउजर में दिखे हैं. दोनों इस गाने पर जमकर डांस कर रहे हैं. ये वीडियो साल 2000 में शूट किया गया था, जहां आमिर खान ने भी सलमान खान के गानों पर परफॉर्म किया था. 

अक्षय का डांस देखकर क्या बोले फैंस?

फैंस अक्षय को इस तरह दिल खोलकर डांस करता देख काफी इंप्रेस हुए हैं. Fa9la गाने ने उन्हें वैसे ही पॉपुलर बनाया हुआ है. अब शाहरुख के गाने पर अक्षय खन्ना को नाचता हुआ देख वो लोगों की और तारीफें बटोर रहे हैं. यूजर्स रेडिट पर लिख रहे हैं कि अक्षय खन्ना काफी अंडररेटेड डांसर और एक्टर हैं. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि अक्षय उन्हें काफी हॉट लगते हैं. यूजर ने एक्टर को हैंडसम कहा और उनकी फिल्मोग्राफी की भी तारीफ की. 

बात करें अक्षय खन्ना के वर्क फ्रंट की, तो एक्टर फिलहाल 'धुरंधर' की सक्सेस एन्जॉय कर रहे हैं. ये फिल्म थिएटर्स में आठ हफ्तों तक चलने के बाद अब ओटीटी पर भी रिलीज हो गई है. इसके अलावा एक्टर अपनी पहली तेलुगू फिल्म 'महाकाली' की शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें वो असुर गुरु शुक्राचार्य बने हैं. 

