'धुरंधर' की रिलीज से पहले अक्षय खन्ना ने छोड़ी थी 'दृश्यम 3', प्रोड्यूसर का खुलासा, बोले- गलत बर्ताव...

अजय देवगन की मच-अवेटेड 'दृश्यम' का तीसरा पार्ट रिलीज होने से पहले ही सुर्खियों में बना हुआ है. अक्षय खन्ना, जो इस वक्त 'धुरंधर' से हर तरफ धूम मचा रहे हैं, उन्होंने अचानक इस फिल्म को छोड़ दिया. ये बात फिल्म के मेकर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई. 'दृश्यम 3' के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने एक्टर के इस बर्ताव से नाराजगी जताते हुए उन्हें लीगल नोटिस भेजने की भी बात की.

अक्षय के बर्ताव ने नाराज 'दृश्यम 3' के प्रोड्यूसर

अक्षय के 'दृश्यम 3' छोड़ने के बाद, प्रोड्यूसर जयदीप अहलावत को फिल्म में लेकर आए. खुद प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने इसे कंफर्म किया और कहा कि जयदीप, अक्षय से बेहतर इंसान और एक्टर हैं. उन्हें एक्टर की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा. प्रोड्यूसर ने ये भी बताया कि अक्षय की कई सारी डिमांड्स भी थीं, जिसे वो पूरा नहीं कर सके. जैसे एक्टर ने फिल्म में विग पहनने की डिमांड की. लेकिन उसे इनकार किया गया क्योंकि इससे फिल्म की निरंतरता पर असर पड़ता.

अब कुमार मंगत पाठक ने एक और इंटरव्यू में खुलासा किया है कि अक्षय ने 'दृश्यम 3' दरअसल 'धुरंधर' की रिलीज से पहले ही छोड़ दी थी. ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में प्रोड्यूसर ने कहा, 'अक्षय ने वो कदम क्यों उठाया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा. उन्होंने धुरंधर की रिलीज से ठीक एक दिन पहले, 4 दिसंबर को दृश्यम 3 छोड़ दी. ट्रायल्स में ही उन्हें पता था कि धुरंधर अच्छी चलेगी. पैसे की वजह से नहीं फिल्म छोड़ी, क्योंकि उन्होंने धुरंधर की कामयाबी पहले से ही भांप ली थी. उसी हिसाब से उन्होंने दृश्यम 3 के लिए अपनी फीस मांगी थी और वो मंजूर भी हो गई थी.'

'दृश्यम 3' के लिए अक्षय को मिला था सबसे बड़ा पे-चैक

कुमार मंगत पाठक ने आगे ये भी बताया कि अक्षय को उनका सबसे बड़ा पे-चैक भी मिल चुका था. लेकिन तभी उन्होंने अचानक फिल्म छोड़ी और किसी का कॉल भी नहीं उठाया. प्रोड्यूसर ने कहा, 'अक्षय खन्ना को स्क्रिप्ट इतना पसंद आई कि वो हैरान रह गए. उन्हें अपना सबसे बड़ा साइनिंग अमाउंट भी मिला. उन्होंने डायरेक्टर अभिषेक पाठक को गले लगाया और कहा कि ये फिल्म तो आसानी से 500 करोड़ कमा लेगी. फिर उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया. उनके कपड़े-कॉस्ट्यूम फाइनल हो गए और पैसे भी दे दिए गए.'

'शूटिंग शुरू होने से ठीक 12 दिन पहले, यानी 16 दिसंबर से पहले, मुझे उनका मैसेज आया कि वो फिल्म नहीं करेंगे. अक्षय ने मुझे कहा कि फ्यूचर में जरूर साथ काम करेंगे. मैंने कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने उठाया ही नहीं. मुझे पता है कि अक्षय को कभी-कभी गायब होने की आदत है, वो अचानक मिसिंग इन एक्शन हो जाते हैं. लेकिन ये बात बहुत अनप्रोफेशनल है. इतना अनप्रोफेशनल व्यवहार नहीं करना चाहिए.'

अक्षय के अनप्रोफेशनल तरीके पर क्या बोले प्रोड्यूसर?

प्रोड्यूसर आगे बताते हैं कि अक्षय ने फिल्म इसलिए भी छोड़ी क्योंकि उन्हें अपने किरदार के साथ विग चाहिए थी. मेकर्स उनकी डिमांड नहीं मान सकते थे, मगर तब भी डायरेक्टर कुछ क्रिएटिव छूट लेने के बारे में सोच रहे थे. मगर फिर भी अक्षय ने 'दृश्यम 3' छोड़ी. प्रोड्यूसर ने कहा, 'वो कभी भी इन बातों पर चर्चा करने तक नहीं आए. कम से कम अच्छे तरीके से अलविदा तो कह देते. फोन और मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहे? हम 15 साल से एक-दूसरे को जानते हैं. पैसे पहले क्यों लिए थे?'

'हमारी डील तो पूरी पक्की हो चुकी थी, साइन-सील सब हो गया था. मैंने उनके साथ सेक्शन 375 और दृश्यम जैसी फिल्में करने से पहले तो वो चार साल तक घर पर बैठे थे. फिल्म चल गई तो ऐसे बर्ताव करते हैं? मैं इस इंडस्ट्री में 40 साल से हूं. सफलता-नाकामी तो आती-जाती रहती है, लेकिन ये बर्ताव बहुत गलत और बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता.'

बता दें कि 'दृश्यम 3' में अक्षय एक पुलिस ऑफिसर तरुण अहलावत का रोल प्ले कर रहे थे. लेकिन अब वो रोल जयदीप अहलावत प्ले करेंगे. फिलहाल फिल्म की शूटिंग जारी है और मेकर्स इसे 2 अक्टूबर, 2026 को रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं.

