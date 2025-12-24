scorecardresearch
 
धुरंधर की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना ने बढ़ाई फीस, विवाद के बाद छोड़ी दृश्यम 3?

चर्चा है फिल्म धुरंधर की जबरदस्त सफलता के बाद अक्षय खन्ना ने सुपरहिट फ्रेंचाइजी दृश्यम 3 से वॉकआउट कर लिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, फीस बढ़ोतरी और क्रिएटिव डिफरेंस के कारण एक्टर ने फिल्म छोड़ने का फैसला किया है. हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना की उम्दा एक्टिंग (Photo: Screengrab)
फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. मूवी में अक्षय खन्ना ने ऐसा स्वैग दिखाया कि लोगों के लिए उनसे नजरें हटाना मुश्किल हो गया. डांस हो या दमदार डायलॉग डिलीवरी, हर सीन में अक्षय खन्ना छाए हैं. फिल्म की सक्सेस के बाद मेकर्स के बीच एक्टर की डिमांड बढ़ गई है. लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है.

अक्षय ने छोड़ी दृश्यम 3?
सुनने में आया है कि एक्टर ने सुपरहिट फ्रेंचाइजी दृश्यम 3 से हाथ पीछे खींच लिए हैं. बॉलीवुड मशीन की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर ने अजय देवगन की फिल्म से वॉकआउट कर लिया है. इसकी वजह फीस को लेकर इश्यू और क्रिएटिव डिफरेंस बताए जा रहे हैं. रिपोर्ट में दावा है कि अक्षय खन्ना ने धुरंधर की जबरदस्त सफलता के बाद अपनी फीस में भारी बढ़ोतरी की मांग की है.

पैसों के अलावा, उन्होंने दृश्यम 3 में अपने ऑनस्क्रीन लुक में बड़े बदलाव करने को कहा है. जानकारी के मुताबिक, अक्षय की इन डिमांड्स की वजह से मेकर्स के साथ उनकी अहमति हुई. जिसके चलते एक्टर ने फिल्म से पीछे हटने का फैसला किया है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लेकिन अभी भी आस बाकी है. अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि अक्षय खन्ना और मेकर्स के बीच बातचीत अभी चल रही है. एक्टर के फिल्म से बाहर होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है. इसलिए फैंस फिल्म में अक्षय खन्ना को लेकर उम्मीद बनाए रख सकते हैं. धुरंधर की सफलता के बाद अक्षय की हाई डिमांड को देखते हुए उन्हें फिल्म से जाने देना मेकर्स के लिए घाटे का सौदा हो सकता है. हाल ही में फिल्म की पहली झलक सामने आई थी. मूवी को अगले साल 2 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा. 

Advertisement

वहीं बात करें फिल्म धुरंधर की कमाई की तो, इसने 19 दिनों में 590 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. मूवी जल्द 600 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय के अलावा संजय दत्त, राकेश बेदी, रणवीर सिंह, सारा अर्जुन अहम रोल में नजर आए. फिल्म को क्रिटिक्स और पब्लिक दोनों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. 

