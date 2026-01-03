शाहरुख के बाद अक्षय खन्ना बने बॉक्स ऑफिस के 'धुरंधर', एक साल में दो फिल्मों से बनाया ये रिकॉर्ड

अक्षय खन्ना एक के बाद एक कमाल किए जा रहे हैं. उनकी फिल्म 'धुरंधर' तो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ ही रही है. लेकिन इसके साथ अक्षय ने भी बॉक्स ऑफिस पर एक अनजाना रिकॉर्ड बनाया है. वो साल 2025 के सबसे बड़े एक्टर बन चुके हैं, जिनकी फिल्मों ने खूब सारे पैसे छापे हैं.

अक्षय खन्ना कैसे बने बॉक्स ऑफिस के 'धुरंधर'?

अक्षय खन्ना साल 2025 में 'छावा' और 'धुरंधर' में नजर आए थे. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने में कामयाब हुई थीं. जहां छावा ने वर्ल्डवाइड 800 करोड़ का आंकड़ा छुआ था, वहीं 'धुरंधर' वर्ल्डवाइड 1200 करोड़ के करीब कमा चुकी थी. ऐसे में इन दोनों फिल्मों का वर्ल्डवाइड टोटल मिलकर 2000 करोड़ पहुंच जाता है. अक्षय एकलौते नॉन-खान एक्टर हैं, जिनकी फिल्मों का टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन एक साल में 2000 करोड़ पार हुआ है.

उनसे पहले ये कारनामा बॉलीवुड के 'बादशाह' कहे जाने वाले शाहरुख खान ने किया था. साल 2023, जो शाहरुख का कमबैक साल कहा जाता है, उसमें वो तीन फिल्में 'पठान', 'जवान' और 'डंकी' लेकर आए थे. 'डंकी' हालांकि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. लेकिन उनकी 'पठान' और 'जवान' ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर-फाड़ कमाई की थी. 'पठान' ने जहां वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ कमाए थे, वहीं 'जवान' ने वर्ल्डवाइड 1160 करोड़ की कमाई की थी.

शाहरुख की 'जवान' तब बॉलीवुड की सबसे कमाऊ फिल्म बनी थी, जिसका रिकॉर्ड बाद में 'स्त्री 2' ने तोड़ा था. अब 'धुरंधर' बॉलीवुड की सबसे कमाऊ फिल्म बन चुकी है. शनिवार को पूरी उम्मीद है कि ये हिंदी में नेट 800 करोड़ रुपये की कमाई कर लेगी.

अक्षय खन्ना का 30 सालों का शानदार करियर

गौरतलब हो कि अक्षय खन्ना को बॉलीवुड में काम करते हुए 30 साल के आसपास बीत चुके हैं. उनका डेब्यू 1997 में आई फिल्म 'हिमालय पुत्र' से हुआ था, जिसे उनके पिता विनोद खन्ना ने प्रोड्यूस किया था. इसके बाद अक्षय जेपी दत्ता की एपिक 'बॉर्डर' में नजर आए थे, जिसने उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी.

इसके बाद अक्षय ने अपने करियर में कई आइकॉनिक फिल्में जैसे 'दिल चाहता है', 'हमराज', 'हंगामा', 'रेस', 'तीस मार खान', 'आर्टिकल 375', जिसने उन्हें लोगों के बीच पहुंचाया और उनका प्यार दिलाया. आज अक्षय खन्ना 'छावा' और 'धुरंधर' में अपने काम से तारीफें बटोर रहे हैं. बात करें अक्षय के आने वाले प्रोजेक्ट्स की, तो वो जल्द फिल्म 'महाकाली' में दिखने वाले थे, जो उनका तेलुगू डेब्यू भी है.

