बैरिकेड कूदकर अक्षय कुमार से मिलने पहुंचा फैन, बॉडीगार्ड ने मारा धक्का, फिर एक्टर ने जो किया होने लगी तारीफ

अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'सेल्फी' को लेकर चर्चा में हैं. खिलाड़ी कुमार जोर-शोर से फिल्म का प्रमोशन करते भी नजर आ रहे हैं. हाल ही में वे इमरान हाशमी संग मुंबई मेट्रो के सफर पर निकले थे. इसके बाद अब अक्षय फिर मुंबई के इवेंट में फिल्म का प्रमोशन करते नजर आए. इवेंट के दौरान अक्षय के एक फैन ने बैरिकेड कूदकर उनसे मिलने की कोशिश की. उसके बाद जो हुआ, उसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी.

अक्षय से मिलने के लिए क्रेजी हुआ फैन

अक्षय कुमार-इमरान हाशमी की फिल्म 'सेल्फी' एक स्टार और उसके फैन की कहानी है. अक्षय की फिल्म रिलीज से पहले रियल लाइफ में फिल्मी सीन देखने को मिला. मुंबई में हुए इवेंट में अक्षय कुमार 'सेल्फी' का प्रमोशन कर रहे थे. इमरान हाशमी और अक्षय कुमार ने फैंस को एंटरटेन करने के लिए डांस भी किया. सब कुछ फ्लो में जा रहा था, तभी भीड़ खिलाड़ी कुमार से मिलने के लिए बेकाबू हो गई.

फैंस अक्षय कुमार को देखकर उनसे मिलने के लिए बेताब दिखे. इस दौरान एक फैन बैरिकेड कूदकर अक्षय कुमार से मिलने पहुंचा. पर बॉडीगार्ड ने फैन को धक्का देकर दूर भगाया और वो जमीन पर जा गिरा. अक्षय कुमार ने जैसे ही देखा कि फैन जमीन पर गिर गया है, वो उसके पास गए और गले लगा लिया. ये सारा नजारा पैपराजी के कैमरे में कैद हो गया. वहीं अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है.

Two things come to mind after watching this video that how much fans of #AkshayKumar love Akshay and how much love and respect Akshay Kumar gives to his fans😍💖 pic.twitter.com/SL3Pa00LlI