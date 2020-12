अजय देवगन ने शुरू की MayDay की शूटिंग, अप्रैल 2022 में रिलीज होगी फिल्म

अजय देवगन ने अपनी फिल्म MayDay की शूटिंग शुरू कर दी है. इस फिल्म में अजय संग अमिताभ बच्चन और रकुलप्रीत सिंह काम कर रहे है. शूटिंग शुरू होने की जानकारी अजय सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी. साथ ही फिल्म की रिलीज को लेकर भी खुलासा किया.

अजय देवगन ने ऐलान किया है कि उनकी फिल्म MayDay, 29 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी. अजय ने अपने ट्विटर हैंडल पर क्लैपबोर्ड का फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'MayDay के ऑफिशियल स्टार्ट-टू-फिनिश शूटिंग शेड्यूल की शुरूआत होने से बहुत खुश हूं. मेरे सभी फैंस, फैमिली और शुभचिंतकों के समर्थन के बिना कुछ भी पूरा नहीं है. फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी.'

Happy to officially begin MayDay🙏 in a start-to-finish shooting schedule. Seek blessings from the Almighty and my parents. Nothing is complete without the support of all my fans, family and well-wishers.

Releases on 29th April 2022.@SrBachchan @Rakulpreet @KumarMangat pic.twitter.com/QNKBjtvOu7