'मैंने बदला ले लिया…', करण औजला चीटिंग विवाद पर बोलीं पारुल गुलाटी, शेयर किया वीडियो

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार करण औजला पर 'मिस गोरी' नाम की एक एक्ट्रेस ने धोखा देने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे उनके फैंस काफी हैरान हैं. हालांकि, इस मुश्किल वक्त में एक्ट्रेस पारुल गुलाटी न खुलकर करण के समर्थन में उतर आई हैं.

और पढ़ें

हाल ही में फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' में नजर आईं पारुल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर उन तमाम दावों को बेबुनियाद और बकवास करार दिया है, जो औजला की इमेज खराब करने के लिए किए जा रहे हैं. इसके अलावा पारुल ने करण की पत्नी पलक औजला की भी तारीफ की और बताया कि करण असल जिंदगी में अपनी पार्टनर के प्रति कितने लॉयल हैं.

पारुल ने करण को बताया 'हीरा'

पारुल गुलाटी ने अपने वीडियो के साथ एक बेहद दिलचस्प कैप्शन लिखा. उन्होंने करण की पत्नी को टैग करते हुए कहा, 'मैंने आज बदला ले लिया... अनफॉलो नहीं करना था लेकिन साथ ही अगर मेरे आदमी ने मेरे लिए ऐसा किया तो मुझे उस पर बहुत गर्व होगा. पलक, तुझे हीरा मिला है, हीरा.' उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि भले ही वह करण से एक बात को लेकर नाराज थीं, लेकिन जिस तरह से वह अपनी पत्नी को सेफ महसूस कराते हैं, उस पर उन्हें गर्व है. पारुल का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Advertisement

बॉयफ्रेंड की वजह से बनीं करण की फैन

वीडियो में पारुल ने अपनी पर्सनल लाइफ का एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि वह करण औजला के गानों की बहुत बड़ी फैन रही हैं. उन्होंने इसका श्रेय अपने बॉयफ्रेंड को दिया, जिसने उन्हें करण के गानों से रूबरू कराया. पारुल ने कहा, 'मैं उन्हें पर्सनली तो नहीं जानती थी, लेकिन मुझे उनके हर गाने के बोल याद हैं. जब एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान करण ने मुझे भीड़ में पहचान लिया और हाथ हिलाया, तो मैं दंग रह गई थी. मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा सितारा मुझे जानता है.'

अनफॉलो करने वाला दिलचस्प वाकया

पारुल ने खुलासा किया कि उस मुलाकात के बाद उन्होंने और करण ने इंस्टाग्राम पर बातचीत की थी. करण ने पारुल के हेयर ब्रांड की तारीफ भी की थी. लेकिन कुछ महीनों बाद पारुल ने देखा कि करण ने उन्हें न सिर्फ अनफॉलो कर दिया है, बल्कि अपनी फॉलोअर्स लिस्ट से भी हटा दिया है. शुरुआत में पारुल को यह बुरा लगा, लेकिन बाद में उन्हें असल वजह समझ आई. उन्होंने कहा, 'यह इंसान अपनी पत्नी को खुश रखने और उसे यह महसूस कराने के लिए कि वह उसकी प्राथमिकता है, किसी को भी अनफॉलो कर सकता है. यह उनकी वफादारी को दर्शाता है.'

Advertisement

मिस गोरी के आरोपों को बताया गलत

वहीं आरोपों लगाने वाली मिस गोरी को कड़ा जवाब देते हुए पारुल ने कहा कि ये सब सिर्फ व्यूज और पब्लिसिटी पाने का एक तरीका है. पारुल ने सवाल उठाया, 'क्या आपके पास गूगल नहीं है? आपको नहीं पता था कि वह शादीशुदा है?' उन्होंने मिस गोरी की पोस्ट को पूरी तरह से बकवास बताया और कहा कि करण औजला का नाम लेकर विवाद खड़ा करना आजकल सुर्खियां बटोरने का सबसे आसान रास्ता बन गया है.

वीडियो के आखिर में पारुल ने साफ किया कि भले ही वह अनफॉलो किए जाने से थोड़ी दुखी थीं और मजाक में करण से नफरत करने की बात कह रही थीं, लेकिन एक कलाकार और इंसान के तौर पर वह हमेशा करण को सपोर्ट करेंगी. उन्होंने करण को सबसे अच्छा इंसान बताते हुए कहा कि उनके संगीत के प्रति उनका प्यार कभी कम नहीं होगा.



---- समाप्त ----