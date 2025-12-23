इस साल विवादों में रही ये फिल्में, एक ने विरोध के बाद भी तोड़े बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड

साल 2025 कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है. हर बार की तरह इस साल भी हिंदी सिनेमा में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई. कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया और बॉलीवुड में नई जान फूंकी. वहीं कुछ ऐसी फिल्में भी रहीं जो किसी ना किसी वजह से विवादों में फंसी.

इस लिस्ट में एक फिल्म तो ऐसी है, जो इस वक्त बंपर कमाई कर रही है और जबदस्त तरीके से विवादों में भी बनी हुई है.

1. इमरजेंसी (Emergency)

कंगना रनौत के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'इमरजेंसी' 17 जनवरी, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में 1975 में भारत में लगाए गए आपातकाल की ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाया गया था. फिल्म को लेकर जमकर विवाद हुआ था. कई दिनों तक फिल्म की रिलीज भी टलती रही. सिख संगठनों ने आरोप लगाया कि फिल्म में उनके समुदाय को गलत तरीके से दिखाया गया है और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है. यहां तक की इसे बैन करने तक की मांग की गई थी.

2. छावा (Chhaava)

विक्की कौशल की ऐतिहासिक फिल्म 'छावा' ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसा छापा. लेकिन ये फिल्म काफी विवादों में रही. कई राज्यों में इस फिल्म को लेकर विवाद की स्थिति बनी. छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस फिल्म के ट्रेलर में एक डांस सीक्वेंस और कुछ ऐतिहासिक पात्रों के चित्रण पर महाराष्ट्र में कई संगठनों ने आपत्ति जताई थी. भारी विरोध के बाद कुछ सीन्स में मेकर्स ने बदलाव किए थे. फिल्म की रिलीज के दौरान ही औरंगजेब की कब्र के मामले ने तूल पकड़ा था.



3. उदयपुर फाइल्स (Udaipur Files)

राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित यह फिल्म 8 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि इस फिल्म को जुलाई में रिलीज किया जाना था लेकिन सेंसर की प्रक्रिया में ये फिल्म अटकी रही.

इस फिल्म पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने और एक विशेष समुदाय को गलत दिखाने के आरोप लगे. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसकी रिलीज पर रोक लगाई थी. सेंसर बोर्ड के 50 से ज्यादा कट लगाने के बाद फिल्म रिलीज की अनुमति दी गई.



4. जाट (Jaat)

बॉलीवुड स्टार सनी देओल की फिल्म जाट 10 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस एक्शन फिल्म को लेकर भी काफी विवाद का सामना करना पड़ा था. इसमें सनी देओल , रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह के खिलाफ मामला थाने तक पहुंचा था. दरअसल फिल्म के एक चर्च सीन को लेकर ईसाई समुदाय ने आपत्ति जताई और धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया था. हालांकि भारी विवाद के बाद मेकर्स ने उस सीन को हटा दिया था.

5. फुले (Phule)

25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की बायोपिक में प्रतीक गांधी और पत्रलेख लीड रोल में थे. इस फिल्म में दोनों ही कलाकारों की एक्टिंग को काफी सराहा गया. लेकिन ये फिल्म भी विवादों में रही. कुछ ब्राह्मण संगठनों ने फिल्म में उनके समुदाय को नकारात्मक तरीके से पेश करने का आरोप लगाया. विवाद इतना बढ़ा कि फिल्म की रिलीज डेट टालनी पड़ी और सेंसर बोर्ड के हस्तक्षेप के बाद ही इसे हरी झंडी मिली. इस फिल्म के विवाद में राजनीतिक दल भी शामिल हुए थे.

6. द बंगाल फाइल्स (The Bengal Files)

विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर 2025 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म को लेकर मार्केट में पहले से हवा बनी हुई थी. इस फिल्म को लेकर काफी विवाद देखने को मिला. 1946 की हिंसा और 'हिंदू नरसंहार' के दावे पर आधारित इस फिल्म को कई लोगों ने पॉलिटिकल प्रोपगैंडा करार दिया. पश्चिम बंगाल में इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई गई. प्रदर्शन को लेकर काफी तनाव और विरोध प्रदर्शन देखने को मिले

7. अबीर गुलाल (Abir Gulaal)

पाकिस्तान एक्टर फवाद खान और वाणी कपूर की फिल्म भारत में रिलीज हो ही नहीं सकी. पहलगाम आतंकी हमले (2025) के बाद देशभर में पाक कलाकारों के खिलाफ गुस्सा देखा गया. जिसके बाद इस फिल्म को ओवरसीज रिलीज किया गया. लेकिन ये भारत में पूरी तरह से बैन रही.



8. द ताज स्टोरी (The Taj Story)

31 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई परेश रावल की 'द ताज स्टोरी' को भी विवादों का सामना करना पड़ा. फिल्म पर ताजमहल को लेकर झूठे दावे करने का आरोप लगाए गए. ताज महल के अंदर शिव मंदिर जैसे दावों पर भी काफी बहस हुई. कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि फिल्म सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ सकती है.

9.'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (The Bads of Bollywood)

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज भी इस साल काफी सु्र्खियों में रही. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (The Bads of Bollywood) को लेकर विवाद कोर्ट तक पहुंचा. जिसमें एक कैरेक्टर को लेकर IRS अधिकारी समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि यह सीरीज उनकी छवि खराब करती है. इसके अलावा रणबीर कपूर के एक सीन पर भी विवाद हुआ, जिसमें वे बिना चेतावनी के ई-सिगरेट (vape) पीते दिखे थे.

10. धुरंधर (Dhurandhar)

5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई धुरंधर की धुआंधार कमाई ने सभी को हिला कर रख दिया है. खास बात ये रही कि इस फिल्म के रिलीज के बाद विवाद हुए. जिमसें कहा गया कि मौजूदा सत्ता के राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देती है. इसके अलावा फिल्म शहीद मेजर मोहित शर्मा के जीवन पर आधारित बताई गई, लेकिन उनकी फैमिली ने दावा किया कि मेकर्स ने उनसे अनुमति नहीं ली थी. मामला कोर्ट तक पहुंचा. वहीं ये फिल्म गल्फ कंट्री में पाकिस्तान को गलत दिखाने की वजह से रिलीज नहीं हो सकी.

