scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैं ड्राइवर था, 3 साल...', मनोज तिवारी को याद आए मुश्किल दिन, पवन सिंह ने भी देखी गरीबी, सुनकर चौंके कपिल शर्मा

भोजपुरी केे दिग्गज अभिनेता मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव और पवन सिंह ने कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में खूब रंग जमाया. भोजपुरी गानों पर डांस करने से लेकर जोक्स क्रैक करने तक, सभी ने अपने खास अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया. इस दौरान मनोज तिवारी और पवन सिंह ने फैंस संग अपनी जर्नी भी शेयर की.

Advertisement
X
पवन सिंह और मनोज तिवारी ने याद किए मुश्किल दिन (Photo: Screengrab)
पवन सिंह और मनोज तिवारी ने याद किए मुश्किल दिन (Photo: Screengrab)

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में इस बार कॉमेडी के साथ भोजपुरी तड़का लगा. भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव ने शो में चार चांद लगाए. तीनों स्टार्स ने कपिल संग मिलकर खूब मस्ती-मजाक भी किया. लेकिन हंसी के माहौल के बीच मनोज तिवारी और पवन सिंह अपने मुश्किल दिनों को याद करते भी दिखे, जिसके बाद एक पल के लिए सेट पर सन्नाटा पसर गया था. 

मुश्किल दिनों पर क्या बोले मनोज तिवारी

भोजपुरी इंडस्ट्री के तीनों दिग्गज सितारों ने कपिल के शो में भोजपुरी गानों पर जामकर डांस किया. तीनों ने फैंस संग अपनी इंस्पायरिंग जर्नी भी शेयर की. बातचीत के दौरान दिनेश लाल यादव ने मनोज तिवारी को लेकर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि एक्टर के सभी ड्राइवर्स के नाम भोजपुरी के टॉप एक्टर्स के नाम से इंस्पायर्ड होते हैं. किसी ड्राइवर का नाम रवि है, किसी का पवन तो किसी का दिनेश. 

सम्बंधित ख़बरें

Manoj Singh, Pawan Singh, Dinesh Lal Yadav
पवन सिंह... निरहुआ के नाम पर ड्राइवर रखते हैं मनोज तिवारी, सुनकर हैरान कपिल शर्मा
'भोजपुरी फिल्म ने 54 करोड़ कमाए, लेकिन सम्मान नहीं मिला', बोले मनोज तिवारी
modi's mission to fulfill gandhi's dreams for a developed india
'PM मोदी कर रहे गांधी जी के सपने को पूरा', बोले मनोज तिवारी
Modi government increased rural employment guarantee from 100 to 125 days
'ये लोग गांधी जी के विचारों को नहीं मानते', बोले मनोज तिवारी
Political ground shrinking for congress with public support to Narendra Modi
BJP नेता मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना

इस बारे में बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि लोग ड्राइवर के काम को छोटा क्यों समझते हैं? मनोज तिवारी ने कहा कि वो सभी के लिए ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि कोई किसी काम को छोटा न समझे. 

अपने स्ट्रगल के मुश्किल दिनों को याद करते हुए मनोज तिवारी आगे बोले- मैं भी ड्राइवर रहा हूं अपनी जिंदगी में. मैंने तीन साल ड्राइविंग करके पढ़ाई की है. मैं मानता हूं, जो भी लोग काम को छोटा समझते हैं. काम भी उन्हें एक दिन अपने सामने छोटा समझने लगता है. 

Advertisement

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

पवन सिंह ने बचपन में देखी गरीबी

कपिल ने फिर जब पावर स्टार पवन सिंह से उनकी जर्नी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जब वो 5 साल के थे, तब वो अपने गांव की शादियों में इंतजार करते थे कि उन्हें कुछ खाने को मिलेगा. उन्होंने बचपन में गरीबी देखी है. 

मनोज तिवारी और पवन सिंह की जिंदगी की मुश्किल और चैलेंजिंग जर्नी के बारे में सुनकर हर कोई हैरान नजर आया. उन्होंने भले ही जिंदगी में मुश्किल दिन देखें हैं, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से आज वो लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ चुके हैं. फैंस का उन्हें बेशुमार प्यार मिलता है. दोनों ही अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. कुल-मिलाकर कपिल के शो का लेटेस्ट एपिसोड हंसी-मजाक के साथ फैंस के लिए काफी इंस्पायरिंग भी रहा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement