पवन सिंह हैं 'दगाबाज रंगबाज'? अक्षरा सिंह ने किस ओर किया इशारा, नए गाने से दिया हिंट

भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों एक शब्द बहुत गूंज रहा है. वो शब्द है- 'रंगबाज', इसने हलचल सी मचा दी है. पहले पवन सिंह, फिर खेसारी लाल यादव और अब इस शब्द की जंग में एंट्री कर चुकी हैं- अक्षरा सिंह. लेकिन इस बार मामला सिर्फ गानों का नहीं, बल्कि पुरानी अफेयर कंट्रोवर्सी और इंडस्ट्री की अंदरूनी टक्कर से भी जुड़ा नजर आ रहा है.

पहले पवन, फिर खेसारी… अब अक्षरा की बारी

कुछ समय पहले पवन सिंह का गाना ‘राजा रंगबाज’ रिलीज हुआ था, जिसे अब तक 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इसके बाद पवन सिंह को सीधी टक्कर देते हुए खेसारी लाल यादव भी ‘रंगबाज’ टाइटल से गाना लेकर आए. इसे भी लोगों ने खूब पसंद किया, जिससे इस गाने ने 12 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार किया.

भोजपुरी फैंस पहले से ही जानते हैं कि पवन और खेसारी के बीच नंबर वन बनने की होड़ सालों से चल रही है, और दोनों के गाने अक्सर एक-दूसरे को जवाब देते नजर आते हैं. ऐसे में ये मामला थोड़ी बहुत ट्रोलिंग पर रुक गया. लेकिन अब इसी कड़ी से जुड़ते हुए अक्षरा सिंह ने अपने नए गाने ‘दगाबाज रंगबाज’ का ऐलान कर दिया है. जैसे ही गाने का नाम सामने आया, सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, कि आखिर 'ये दगाबाज रंगबाज आखिर है कौन?' अक्षरा किसे ये टाइटल दे रही हैं.

खेसारी-पवन की लड़ाई में अक्षरा का ट्विस्ट

अक्षरा सिंह और पवन सिंह का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है. एक वक्त था जब दोनों के अफेयर की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन बाद में यही रिश्ता आरोपों और विवादों तक पहुंच गया. पवन ने जल्दबाजी में शादी रचाई तो अक्षरा ने खुले तौर पर पावर स्टार पर मानसिक उत्पीड़न करने जैसा गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूट गया.

अब जब अक्षरा का गाना ‘दगाबाज रंगबाज’ सामने आ रहा है, वो भी ठीक उसी समय... जब पवन और खेसारी के ‘रंगबाज’ गानों की चर्चा चल रही है, तो फैंस इसे सिर्फ इत्तेफाक मानने को तैयार नहीं हैं. सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्षरा का ये गाना पवन सिंह पर एक म्यूजिकल तंज हो सकता है.

फैंस बोले- ये गाना नहीं, मैसेज है

भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की कॉम्पीटीशन किसी से छिपी नहीं है. व्यूज, फैन फॉलोइंग और स्टारडम- हर मोर्चे पर दोनों एक-दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश में रहते हैं. अब अक्षरा सिंह का इस 'रंगबाज' ट्रेंड में आना इस जंग को और दिलचस्प बना रहा है.

अक्षरा सिंह के फैंस का मानना है कि ‘दगाबाज रंगबाज’ सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक साफ मैसेज है. अब देखना ये होगा कि गाना रिलीज होने के बाद इसके बोल और वीडियो किस ओर इशारा करते हैं. इसका जवाब तो गाना रिलीज होने के बाद ही मिलेगा, जो कि कल यानी 24 दिसंबर को रिलीज होने वाला है.

