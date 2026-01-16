scorecardresearch
 
'हिंदुत्व हमारी आत्मा, विकास हमारा एजेंडा', महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बंपर जीत पर बोले CM फडणवीस

BMC सहित राज्य की 29 में से 25 नगर निगमों में महायुति की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने इस जीत को रिकॉर्ड तोड़ जनादेश करार दिया और कहा कि यह जनता का साफ संदेश है कि वे विकास और ईमानदारी चाहते हैं.

अपने संबोधन में सीएम फडणवीस ने कहा कि उनका एजेंडा अब भी विकास रहेगा. (Photo- Screengrab/X)
महाराष्ट्र निकाय चुनावों में ऐतिहासिक जीत के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मुंबई स्थित भाजपा मुख्यालय में 'विजयी नायक' की तरह स्वागत किया गया. पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीएमसी समेत 25 नगर निगमों में भाजपा और महायुति की ऐतिहासिक जीत का धन्यवाद दिया. उन्होंने इस जीत को रिकॉर्ड तोड़ जनादेश करार दिया और कहा कि यह जनता का साफ संदेश है कि वे विकास और ईमानदारी चाहते हैं.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, “मैं महाराष्ट्र की जनता का दिल से धन्यवाद करता हूं. 29 नगर निगमों में से 25 भाजपा या महायुति गठबंधन ने जीते हैं. बीएमसी पर भी महायुति का झंडा लहराएगा. हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए विकास के एजेंडे को जनता तक पहुंचाया और लोगों ने इसका बड़े पैमाने पर समर्थन किया. यह रिकॉर्ड तोड़ जनादेश दर्शाता है कि लोग विकास और ईमानदारी चाहते हैं. मैं बालासाहेब ठाकरे को भी उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूं.”

फडणवीस ने आगे कहा कि उनका एजेंडा अब भी विकास रहेगा. उन्होंने कहा, “हमारी आत्मा हिंदुत्व है और हमें इस पर गर्व है. हिंदुत्व और विकास को अलग नहीं किया जा सकता. जो लोग हिंदुत्व को जीवन पद्धति मानते हैं, उन्होंने हमें समर्थन दिया है. आगे भी सरकार का एजेंडा विकास ही रहेगा."

मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संयम बरतने और जिम्मेदार व्यवहार करने की अपील भी की. उन्होंने कहा, “मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि जीत के बाद किसी तरह का उन्माद न हो. जनता ने हमें उनकी सेवा के लिए चुना है, न कि गैर-जिम्मेदार व्यवहार करने के लिए.”

उन्होंने अपने संबोधन में पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का भी आभार व्यक्त किया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नबीन और नितिन गडकरी का विशेष रूप से धन्यवाद किया. साथ ही उन्होंने अपने गठबंधन सहयोगियों का भी आभार जताया और बताया कि उन्होंने एकनाथ शिंदे से फोन पर बात कर उन्हें जीत की बधाई दी, जिस पर शिंदे ने भी शुभकामनाएं दीं.

फडणवीस ने उन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया जिन्होंने बिना किसी अपेक्षा के दिन-रात मेहनत की और इस ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया. उन्होंने कहा कि महापौर के चुनाव के बाद पार्टी की ओर से भव्य उत्सव मनाया जाएगा.

