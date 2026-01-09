scorecardresearch
 
'बम से उड़ा देंगे...', पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को मिली धमकी, BJP ने CM ममता को घेरा

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी मिली है. इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वहीं, बीजेपी ने इसे लेकर ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाए हैं.

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को मिली जान से मारने की धमकी (Photo: PTI)
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी मिली है. लोकभवन के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि गुरुवार रात को गवर्नर को जान से मारने की धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

एक अधिकारी ने बताया कि ईमेल भेजने वाले ने राज्यपाल आनंद बोस को 'बम से उड़ाने' की धमकी दी है. राज्यपाल के स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर ने बताया कि इस मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दे दी गई है और पुलिस के साथ-साथ CRPF की टीम उनकी सुरक्षा में तैनात है.

यह धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद आधी रात को राज्यपाल की सुरक्षा के प्रभारी सुरक्षा बलों की एक बैठक भी हुई थी.राज्यपाल सीवी आनंद बोस को धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हाई अलर्ट भी जारी किया गया है.

लोकभवन के अधिकारी ने बताया कि ईमेल भेजने वाले ने अपना मोबाइल नंबर भी बताया है. उन्होंने बताया कि डीजीपी को जानकारी दे दी गई है और उनसे धमकी देने वाले व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इस बारे में जानकारी दी गई है. राज्यपाल आनंद बोस को जेड-प्लस की सुरक्षा मिली हुई है और अब उनकी सुरक्षा में केंद्रीय सुरक्षाबलों के 60-70 जवान और तैनात किए गए हैं.

BJP ने ममता बनर्जी पर उठाए सवाल

इस पूरे मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है. बीजेपी ने इसे लेकर सीएम ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं. बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने X पर पोस्ट कर कहा कि ममता बनर्जी के राज में गवर्नर भी सुरक्षित नहीं हैं.

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के राज में आपका स्वागत है, जहां गवर्नर भी सुरक्षित नहीं हैं. पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. गृह मंत्री, ममता बनर्जी, कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी एक प्राइवेट फर्म को बचाने के लिए ED से सबूत वाली फाइलें छीनने में व्यस्त हैं. ममता बनर्जी एक पूरी तरह से नाकामयाब नेता हैं.

---- समाप्त ----
