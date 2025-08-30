scorecardresearch
 

सभा INDIA ब्लॉक की, कुर्सियों पर NDA नेताओं के नाम... बिहार के आरा में 'वोटर अधिकार यात्रा' का VIDEO वायरल

इंडिया गठबंधन की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है. यह यात्रा 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी. शनिवार को यह यात्रा भोजपुर जिले के आरा में पहुंची. हालांकि, यहां होने वाली इंडिया गठबंधन की एक सभा का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एनडीए के नेताओं के नाम की कुर्सी लगी है.

वोटर अधिकार यात्रा की सभा में लगाई गई एनडीए नेताओं के नाम की कुर्सी. (Photo: Sonu kumar singh/ITG)
बिहार में इंडिया गठबंधन की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा की जा रही है. इस वक्त यह यात्रा आरा में हैं. यहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में पहुंचने वाले हैं. जहां वे महती सभा को संबोधित करेंगे. हालांकि, कार्यक्रम के लिए लगाई गई कुर्सियों का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें एनडीए के नेताओं का नाम लिखा गया है.  

वीडियो के मुताबिक कार्यक्रम स्थल की कुर्सियों में एनडीए नेताओं के नाम चस्पा किए गए हैं. एक कुर्सी में केन्द्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय का नाम. जबकि एक में बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन का नाम लिखा गया है. इसके अलावा कुर्सियों में जदयू के कई बड़े नेताओं के भी नाम लिखे गए हैं.

मामले में इंडिया गठबंधन ने क्या कहा?

इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने एनडीए गठबंधन के नेताओं के नाम पर लगी कुर्सियों को व्यवस्थापक की कमी और एनडीए के लोगों की खुराफात बताया है. इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि ऐसा खुराफात की वजह से किया गया है. आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी. इस दौरान गांधी मैदान में बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के नेता उपस्थित होंगे. 

वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव

इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा में शनिवार को सारण जिले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हुए. एक्स पर एक पोस्ट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि यादव बीजेपी द्वारा देश के लोकतंत्र को नष्ट करने के प्रयास के खिलाफ पार्टी की लड़ाई में एक "दृढ़ सहयोगी" हैं.

आज सुबह अखिलेश यादव सारण में 'मतदाता अधिकार यात्रा' में शामिल हुए. लोकतंत्र की रक्षा के इस ऐतिहासिक आंदोलन में उनका स्वागत है. आपको बता दें कि अब तक यह यात्रा गयाजी, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और सीवान जिलों से होकर गुजर चुकी है. 
 

