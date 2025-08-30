सभा INDIA ब्लॉक की, कुर्सियों पर NDA नेताओं के नाम... बिहार के आरा में 'वोटर अधिकार यात्रा' का VIDEO वायरल

बिहार में इंडिया गठबंधन की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा की जा रही है. इस वक्त यह यात्रा आरा में हैं. यहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में पहुंचने वाले हैं. जहां वे महती सभा को संबोधित करेंगे. हालांकि, कार्यक्रम के लिए लगाई गई कुर्सियों का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें एनडीए के नेताओं का नाम लिखा गया है.

वीडियो के मुताबिक कार्यक्रम स्थल की कुर्सियों में एनडीए नेताओं के नाम चस्पा किए गए हैं. एक कुर्सी में केन्द्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय का नाम. जबकि एक में बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन का नाम लिखा गया है. इसके अलावा कुर्सियों में जदयू के कई बड़े नेताओं के भी नाम लिखे गए हैं.

यह भी पढ़ें: 'अवध की जनता ने BJP को हटाया, मगध के लोग भी हटाएंगे...,' वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव

मामले में इंडिया गठबंधन ने क्या कहा?

इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने एनडीए गठबंधन के नेताओं के नाम पर लगी कुर्सियों को व्यवस्थापक की कमी और एनडीए के लोगों की खुराफात बताया है. इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि ऐसा खुराफात की वजह से किया गया है. आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी. इस दौरान गांधी मैदान में बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के नेता उपस्थित होंगे.

Advertisement

वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव

इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा में शनिवार को सारण जिले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हुए. एक्स पर एक पोस्ट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि यादव बीजेपी द्वारा देश के लोकतंत्र को नष्ट करने के प्रयास के खिलाफ पार्टी की लड़ाई में एक "दृढ़ सहयोगी" हैं.

आज सुबह अखिलेश यादव सारण में 'मतदाता अधिकार यात्रा' में शामिल हुए. लोकतंत्र की रक्षा के इस ऐतिहासिक आंदोलन में उनका स्वागत है. आपको बता दें कि अब तक यह यात्रा गयाजी, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और सीवान जिलों से होकर गुजर चुकी है.



---- समाप्त ----