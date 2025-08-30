'अवध की जनता ने BJP को हटाया, मगध के लोग भी हटाएंगे...,' वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव

बिहार में आज ‘वोटर अधिकार यात्रा’ का आखिरी दिन है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की 16 दिन लंबी इस यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं. शनिवार को यात्रा की शुरुआत सारण से हो रही है और अंतिम पड़ाव आरा में होगा. इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखे हमले बोले.

अखिलेश यादव ने कहा, अवध की जनता ने बीजेपी को हटाया है, अब मगध के लोग भी बीजेपी को हटाएंगे. बीजेपी का पलायन होगा. यह SIR धोखे देने की बात है, यह सिरफिरा फैसला है. आयोग का इस समय फैसला लेने का मतलब है कि वोट चोरी के साथ डकैती की तैयारी थी.

उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बिहार की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि वे अपने वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं. बीजेपी बिहार से बाहर होगी और यह पलायन निश्चित है. बेरोजगार अब पलायन नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें यहीं रोजगार मिलेगा. तेजस्वी यादव ने जो नौकरियां दी थीं, जनता को आज भी याद है.

'वोट चोरी ही सबसे बड़ा अपमान'

इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था, बीजेपी सभी का अपमान करती है. क्या जनता के वोट चोरी करना अपमान नहीं है? बीजेपी को अमेरिका के राष्ट्रपति से नाराज होना चाहिए.

'चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग बन गया'

शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया था. उन्होंने कहा था, अब चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन गया है. जनता अब बीजेपी को बिहार से बाहर करेगी. बीजेपी लोगों को इस्तेमाल करने के बाद बर्बाद कर देती है.

'बीजेपी डर गई है'

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, आज वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन है और अखिलेश यादव भी हमारे साथ जुड़े हैं. बीजेपी इस ऐतिहासिक यात्रा से डर गई है. इसी वजह से एनडीए बेचैन है. वे चाहे जितनी कोशिश कर लें, बिहार में अब उनकी वापसी नहीं होगी.

कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पटना में हुई झड़प पर भी तेजस्वी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ये लोग शुरू से हिंसक रहे हैं. ये कायर हैं. पूरा देश इनके असली चरित्र को जानता है.

'एकजुट होकर बीजेपी को घेरने का प्लान'

16 दिन की इस यात्रा के दौरान 1300 किलोमीटर का सफर तय किया गया. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पहले ही यात्रा में शामिल होकर सत्ता पक्ष के खिलाफ बिगुल बजा चुके हैं. अब अखिलेश यादव की मौजूदगी ने विपक्षी एकजुटता का और बड़ा संदेश दिया है.

सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा, यह इलाका यूपी से सटा है. देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ जैसे जिले लगे हुए हैं. यहां रिश्तेदारियां भी हैं, इसलिए इस यात्रा का असर यूपी तक दिखाई देगा. साफ है कि 'वोटर अधिकार यात्रा' के आखिरी दिन अखिलेश की मौजूदगी ने विपक्षी एकता को और मजबूती दी है. विपक्ष इस यात्रा को बिहार से लेकर पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के मंच के रूप में देख रहा है.

