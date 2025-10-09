scorecardresearch
 

भोजपुरी गायक रितेश पांडे को करगहर, प्रीति किन्नर को भोरे से टिकट... बिहार चुनाव के लिए पीके की पार्टी की पहली लिस्ट

प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में भोजपुरी गायक रितेश पांडे का नाम है. रितेश को पार्टी ने करगहर सीट से उम्मीदवार बनाया है. गोपालगंज जिले की भोरे सीट से प्रीति किन्नर जन सुराज की उम्मीदवार होंगी.

सामने आए जन सुराज के नौ उम्मीदवारों के नाम (Photo: www.facebook.com/RiteshPandeyOfficial)
चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आई है. बिहार चुनाव के लिए जन सुराज के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट के लिए भी उम्मीदवार का नाम है, जहां से खुद प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा थी. जन सुराज ने करगह सीट से भोजपुरी गायक रितेश पांडे को टिकट दिया है.

जन सुराज की पहली लिस्ट में शामिल नौ उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं. इनमें गोपालगंज की भोरे विधानसभा सीट से प्रीति किन्नर का नाम भी शामिल है. जन सुराज ने दरभंगा सदर सीट से आरके मिश्रा, सहरसा शहर से किशोर मुन्ना, छपरा शहर से पूर्व एडीजी जेपी सिंह और इमामगंज से अजीत राम के नाम भी शामिल हैं.

जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में कुम्हार, गया जिले की शेरघाटी और सारण जिले की मांझी विधानसभा सीट से उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं. पीके की पार्टी ने कुम्हार सीट से केसी सिन्हा और शेरघाटी से पवन किशोर को टिकट दिया है. सारण जिले की मांझी सीट से वाईवी गिरि जन सुराज के उम्मीदवार होंगे.

यह भी पढ़ें: बिहार में पीके फैक्टर का कितना प्रभाव, किसकी बनेगी सरकार? जानिए चुनाव विश्लेषकों के अनुमान

गौरतलब है कि बिहार चुनाव के लिए जन सुराज के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किए जाने की बात थी. कयास पीके के नाम को लेकर लगाए जा रहे थे कि इसमें उनका नाम होगा या नहीं. अगर पशांत किशोर की उम्मीदवारी का ऐलान होता है, तो वह किस सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे.

यह भी पढ़ें: क्या पीके अपनाएंगे डेब्यू का 'केजरीवाल मॉडल'? बिहार विधानसभा चुनाव के लिए क्या है प्लान

प्रशांत किशोर खुद यह साफ कह चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो जन्मभूमि करगहर या कर्मभूमि राघोपुर से. करगहर से रितेश की उम्मीदवारी के साथ ही यह साफ हो गया है कि पीके अब राघोपुर सीट से मैदान में उतर सकते हैं. बता दें कि भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडे और पूर्व एडीजी जेपी सिंह ने कुछ महीने पहले एक साथ ही जन सुराज की सदस्यता ली थी और अब साथ ही दोनों को टिकट भी मिला है.

