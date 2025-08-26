scorecardresearch
 

राहुल-तेजस्वी की 'वोटर अधिकार यात्रा' सुपौल पहुंची, प्रियंका-रेवंत रेड्डी भी हुए शामिल

'वोटर अधिकार यात्रा' में प्रियंका गांधी वाड्रा और तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए. आज का रूट सुपौल से फुलपरास, झंझारपुर और सकरी बाजार तक तय किया गया है. शाम को सभा सकरी बाजार में होगी और रात का ठहराव दरभंगा में होगा.

'वोटर अधिकार यात्रा' सुपौल पहुंची है और यहां प्रिंयका गांधी ने भी यात्रा को जॉइन किया. (Photo- Screengrab)
'वोटर अधिकार यात्रा' सुपौल पहुंची है और यहां प्रिंयका गांधी ने भी यात्रा को जॉइन किया. (Photo- Screengrab)

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' गुरुवार को सुपौल पहुंची है. आज यात्रा का 10वां दिन है. इस यात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी हिस्सा लिया. INDIA अलायंस की इस पहल का मकसद मतदाताओं के अधिकार और 'वोट चोरी' के संदेश को लोगों तक पहुंचाना है.

आज की यात्रा का रूट सुपौल से शुरू होकर मधुबनी जिले के फुलपरास, झंझारपुर और सकरी बाजार तक तय किया गया है. यात्रा के दौरान लंच ब्रेक फुलपरास में रखा गया. इसके बाद शाम को सकरी बाजार, मधुबनी में एक सभा का आयोजन होगा, जहां INDIA अलायंस के नेता स्थानीय लोगों को संबोधित करेंगे.

यात्रा का नाइट हाल्ट दरभंगा में निर्धारित किया गया है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी की मौजूदगी ने इस यात्रा को और अहम बना दिया है. स्थानीय स्तर पर लोग इस यात्रा को लेकर उत्साहित दिखाई दिए. 'वोटर अधिकार यात्रा' के ज़रिए INDIA अलायंस बिहार के अलग-अलग हिस्सों में मतदाताओं से जुड़ने और चुनावी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है.

'वोटर अधिकार यात्रा' का 10वां दिन

  • सुबह 8:00 बजे यात्रा हुसैन चौक, सुपौल से शुरू हुई
  • सुबह का ब्रेक: लोहिया चौक, फुलपरास, मधुबनी
  • दोपहर का भोजन: खुला मैदान, फुलपरास
  • 4:00 अपराह्न बाईं ओर की सड़क, मोहना, झंझारपुर से यात्रा फिर से शुरू होती है
  • 7:30 बजे शाम का ब्रेक - अंडरब्रिज, सकरी बाज़ार, मधुबनी
  • रात्रि विश्राम: जिबछ घाट हाई स्कूल, गौसा घाट, दरभंगा

