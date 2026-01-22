scorecardresearch
 
तमिलनाडु में PM मोदी कल फूंकेंगे NDA का चुनावी बिगुल, AIADMK समेत सभी सहयोगी दलों के नेता रहेंगे मौजूद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के अभियान की शुरुआत करेंगे. वह मदुरांतकम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें एआईएडीएमके समेत सभी एनडीए सहयोगी दलों के नेता उनके साथ मंच साझा करेंगे.

पीएम मोदी तमिलनाडु के मदुरांतकम में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे. (Photo: X/@BJP4India)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को मदुरांतकम में एक राजनीतिक कार्यक्रम के साथ तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के अभियान की शुरुआत करेंगे. पीएम मोदी की इस यात्रा से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने सहयोगी दलों के साथ कई बैठकें कीं, ताकि गठबंधन की एकजुटता का संदेश दिया जा सके. भाजपा ने एएमएमके के महासचिव टीटीवी दिनाकरन और पीएमके के अंबुमणि गुट को एनडीए में लाने में सफलता हासिल की है.

एनडीए के अन्य सहयोगी दलों में जीके वासन के नेतृत्व वाली तमिल मनीला कांग्रेस, टीआर पारिवेंदहर की इंडिया जननायगा काची, एसी शणमुगम की न्यू जस्टिस पार्टी और बी जॉन पांडियन की तमिझागा मक्कल मुनेत्र कझगम शामिल हैं. पूर्व एआईएडीएमके नेता ओ. पन्नीरसेल्वम के इस रैली में शामिल होने की संभावना नहीं है. उन्हें कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है. भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि हालांकि डीएमडीके (प्रेमलता विजयकांत के नेतृत्व वाली) को फिर से एनडीए में लाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन हाल ही में एनडीए से अलग हुए पन्नीरसेल्वम को रैली में नहीं बुलाया गया है.

एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेता, जिनमें प्रमुख घटक एआईएडीएमके भी शामिल है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करेंगे और डीएमके को सत्ता से हटाने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी तिरुवनंतपुरम से चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से मदुरांतकम जाएंगे. इसके बाद वह सड़क मार्ग से रैली स्थल पर पहुंचकर दोपहर 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे. वह शाम 4.30 बजे हेलीकॉप्टर से मदुरांतकम से रवाना होकर चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचेंगे और लगभग शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन ने उच्च सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री मोदी की तीन घंटे की ​तमिलनाडु यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि चेंगलपट्टू के मदुरांतकम में एनडीए की जनसभा के साथ तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के अभियान की औपचारिक शुरुआत होगी. एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की मदुरांतकम रैली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगी और इसमें करीब पांच लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मोदी के स्वागत को लेकर पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है.

---- समाप्त ----
