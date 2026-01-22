scorecardresearch
 
पीएम मोदी का केरल दौरा: 4 नई ट्रेनों का होगा शुभारंभ, कई संस्थानों की नींव भी रखेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी 2026 को केरल दौरे पर जाएंगे जहां वे चार नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे. पीएम मोदी केरल में कई महत्वपूर्ण संस्थानों की नींव भी रखेंगे.

पीएम मोदी केरल दौरे पर जाएंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी, 2026 को केरल दौरे पर जाएंगे. यहां वो ना सिर्फ चार नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखांगे, बल्कि पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च करेंगे. इसके अलावा पीएम मोदी कई अहम संस्थानों की नींव भी रखेंगे,जिसमें एक मॉडर्न पोस्ट ऑफिस भी शामिल है.

पीटीआई के मुताबिक, पीएम मोदी केरल में PM SVANidhi क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे. PM SVANidhi क्रेडिट कार्ड UPI से लिंक्ड और ब्याज मुक्त होगा. इसमें क्रेडिट सुविधाएं होंगी जो डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देगी और लोगों को फॉर्मल क्रेडिट हिस्ट्री बनाने में मदद करेगी.

इतना ही नहीं पीएम मोदी अपने केरल दौरे के दौरान एक लाख का PM SVANidhi लोन लेने वालों  का कर्ज भी अदा करेंगे, जिसमें केरल के रेहड़ी-पटरी वाले भी शामिल हैं.

पीएम मोदी करेंगे 4 नई ट्रेनों का शुभारंभ

भारत में रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पीएम मोदी केरल में चार नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. इनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं. इससे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच लंबी दूरी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी. नई ट्रेन सेवाएं पैसेंजर्स के लिए ज्यादा किफायती और सुरक्षित साबित होंगी.

पीएम मोदी केरल के तिरुवनंतवूपरम में सीएसआईआर-एनआईआईएसटी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप हब की नींव भी रखेंगे. ये हब लाइफ साइंस, बायो-इकोनॉमी, मॉडर्न तकनीक के साथ आयुर्वेद, सस्टेनेबल पैकेजिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर काम करेगा.

ये स्टार्टअप क्रिएशन को प्रमोट करेगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के साथ-साथ ग्लोबल कोलाबोरेशन में भी मदद करेगा. ये इंस्टीट्यूट रिसर्च को मार्केट के लिए तैयार सॉल्यूशन और एंटरप्राइज में बदलने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा.

पीएम मोदी करेंगे मॉडर्न पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन 

तिरुवनंतपुरम में ही पीएम मोदी नए पूजापुरा हेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन भी करेंगे. ये एडवांस टेक्नोलॉजी वाला पोस्टल, बैंकिंग, इंश्योरेंस और डिजिटल सेवाओं की एक पूरी रेंज देगा, जिससे नागरिक-केंद्रित सर्विस डिलीवरी और मजबूत होगी.

पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में एक एडवांस रेडियोसर्जरी सेंटर की नींव भी रखेंगे. यहां जटिल दिमागी बीमारियों के लिए कम से कम इनवेसिव इलाज की सुविधा मौजूद होगी. 

---- समाप्त ----
