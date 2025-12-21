scorecardresearch
 
'असम के विकास ने पकड़ी रफ्तार', नामरूप में यूरिया प्लांट का भूमिपूजन कर बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के नामरूप में 'असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड' के आधुनिक अमोनिया-यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया. इस नए अमोनिया-यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट से हर साल करीब 12 लाख मीट्रिक टन खाद का उत्पादन होगा. इतनी बड़ी मात्रा में यूरिया तैयार होने से देश के किसानों को खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (photo: X @BJP)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के नामरूप में असम वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड (AVFCCL) के अमोनिया-यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का भूमिपूजन किया. इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आज असम और पूरे नॉर्थ-ईस्ट के लिए बहुत बड़ा दिन है. नामरूप और डिब्रूगढ़ को लंबे वक्त से जिसका इंतजार था, वह सपना आज पूरा हो रहा है. उन्होंने कांग्रेस पर अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और असम की पहचान की रक्षा के अपने संकल्प दोहराया.

फर्टिलाइजर प्लांट का भूमिपूजन कर पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'आज असम और पूरे नॉर्थ-ईस्ट के लिए बहुत बड़ा दिन है. नामरूप और डिब्रूगढ़ को लंबे समय से जिसका इंतजार था, वो सपना भी आज पूरा हो रहा है. आज इस पूरे इलाके में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो रहा है. अभी थोड़ी देर पहले यहां अमोनिया-यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का भूमिपूजन किया है. एयरपोर्ट की एक टर्मिनल का उद्घाटन भी हुआ है.

असम के विकास ने पकड़ी रफ्तार

प्रधानमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा, 'आज हर कोई कह रहा है- असम विकास की नई रफ्तार पकड़ चुका है. मैं आप सभी को और देश के सभी किसान भाई-बहनों को इस आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं.

उन्होंने बीजेपी की डबल इंजन सरकार की उद्योग और कनेक्टिविटी की जुगलबंदी की सराहना करते हुए कहा, 'बीजेपी की डबल इंजन सरकार में उद्योग और कनेक्टिविटी की ये जुगलबंदी असम के सपनों को पूरा कर रही है और साथ ही हमारे युवाओं को नए सपने देखने का  हौसला भी दे रही है. विकसित भारत के निर्माण में देश के किसानों की, यहां के अन्नदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है. इसलिए हमारी सरकार किसानों के हितों  को सर्वोपरि रखते हुए दिन-रात काम कर रही है.'

12 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्लांट में लगभग 11,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और ये सालाना 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगा. उत्पादन शुरू होने पर सप्लाई चेन बेहतर होगी, लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और नामरूप की ये यूनिट हजारों रोजगार व स्वरोजगार के अवसर पैदा करेगी. स्थायी नौकरियां और संबंधित कार्यों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी.

पीएम ने धन धान्य कृषि योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसी साल किसानों की मदद के लिए 35 हजार करोड़ रुपए की दो नई योजनाएं शुरू की गई हैं. पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन .... इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा.

25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला बाहर

पीएम मोदी ने कांग्रेस शासन की आलोचना करते हुए कहा कि पहले असम सहित कई राज्यों में यूरिया फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं. किसानों को लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, पुलिस तैनात रहती थी और कभी-कभी लाठीचार्ज भी होता था. कांग्रेस ने जो बिगाड़ा, उसे सुधारने के लिए डबल इंजन सरकार एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है. पिछले 11 वर्षों में कई नए प्लांट स्थापित किए गए हैं. सबका साथ, सबका विकास... हमारा ये विजन, देश के गरीब वर्ग के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है. पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रयासों से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. देश में एक नई मिडिल क्लास तैयार हुआ है.

कांग्रेस ने बसाए अवैध घुसपैठिएं

पीएम ने अवैध घुसपैठियों को मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बसाया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है. इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है. मैं आपको गारंटी देता हूं कि असम की पहचान और असम की सम्मान की रक्षा के लिए बीजेपी फौलाद बनकर के साथ खड़ी है. तुष्टिकरण और वोटबैंक की इस कांग्रेसी जहर से हमें असम को बचाकर रखना है.

पीएम ने कहा कि जब हमारी सरकार ने भूपेन दा को भारत रत्न से सम्मानित किया तो कांग्रेस पार्टी ने खुले तौर पर इस फैसले का विरोध किया. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि "मोदी नाचने-गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है," जो भूपेन दा और असम की जनता दोनों का अपमान है.

---- समाप्त ----
