तृणमूल कांग्रेस या BJP... अगर आज चुनाव हो तो बंगाल कौन जीतेगा?

इंडिया टुडे-सीवोटर के ‘मूड ऑफ द नेशन’ सर्वे के मुताबिक, अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 2024 जैसा ही मजबूत प्रदर्शन करते हुए करीब 28 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी की सीटें बढ़कर 14 तक पहुंचने का अनुमान है. विधानसभा चुनाव से दो महीने पहले आए इस सर्वे से संकेत मिलता है कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन वह राज्य में कोई बड़ा उलटफेर करने की स्थिति में नहीं दिखती और टीएमसी की प्रासंगिकता बनी हुई है.

सर्वे में तृणमूल कांग्रेस की सीटें मामूली घटकर 28 रहने का अनुमान है. (File Photo: ITG)
अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं, तो तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) 2024 जैसा ही प्रदर्शन दोहराते हुए पश्चिम बंगाल में लगभग सभी सीटें बरकरार रख सकती है. यह अनुमान इंडिया टुडे–CVoter के ‘मूड ऑफ द नेशन’ (MOTN) सर्वे में सामने आया है. 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 42 में से 29 सीटें जीतकर 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया था, जबकि बीजेपी 12 सीटों के साथ काफी पीछे दूसरे नंबर पर रही थी.

2026 के MOTN सर्वे के मुताबिक, अगर अभी आम चुनाव होते हैं तो तृणमूल कांग्रेस की सीटें मामूली घटकर 28 रह सकती हैं, जबकि बीजेपी की सीटें बढ़कर 14 तक पहुंचने का अनुमान है. यह बढ़त MOTN के अगस्त के सर्वे में बीजेपी के लिए अनुमानित 11 सीटों की तुलना में ज्यादा है.

यह भी पढ़ें: MOTN: आज हुए चुनाव तो अपने दम पर सरकार बना लेगी BJP, देखें- किसे कितनी सीट मिलने का अनुमान

चुनाव से दो महीने पहले क्या है जनता का मूड

इसके उलट, अगस्त सर्वे में तृणमूल कांग्रेस की सीटें बढ़कर 31 होने का अनुमान था, जिसे अब ताजा सर्वे में घटाकर 28 कर दिया गया है. यह सर्वे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से महज दो महीने पहले आया है और इसे राज्य में मतदाताओं के मौजूदा मूड का संकेत माना जा रहा है. 2026 MOTN सर्वे के अनुसार, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के वोट शेयर में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है, जो 39 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत तक पहुंच सकता है.

हालांकि सर्वे को पूरी तरह अंतिम सच नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इसके संकेत बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कोई बड़ा असर डालने की स्थिति में नहीं दिख रही है और क्षेत्रीय दल तृणमूल कांग्रेस की प्रासंगिकता बरकरार है.

देश में NDA को मिल सकती हैं 350 सीटें

पिछले आठ हफ्तों में कराए गए इस सर्वे में देशभर से 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया. सर्वे के मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 350 से ज्यादा सीटें जीत सकता है. CVoter के संस्थापक-निदेशक यशवंत देशमुख ने कहा कि पश्चिम बंगाल अब तेजी से द्विध्रुवीय मुकाबले की ओर बढ़ रहा है और राज्य में राजनीतिक ध्रुवीकरण और तेज हो रहा है.

इससे पहले अगस्त 2024 के MOTN सर्वे में तृणमूल कांग्रेस को 32, बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान था. वहीं फरवरी 2024 के सर्वे में अनुमान लगाया गया था कि उस समय चुनाव होने पर तृणमूल कांग्रेस को 22 और बीजेपी को 19 सीटें मिल सकती थीं.

