scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मंच पर CJI, I-PAC रेड के बाद ममता बनर्जी की लोकतंत्र बचाने की अपील

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने CJI सूर्यकांत से संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने की अपील की है. जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के उद्घाटन पर ममता ने जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और मीडिया ट्रायल पर चिंता जताते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाना जरूरी है.

Advertisement
X
ममता बनर्जी ने सीजेआई की मौजूदगी में एजेंसियों के दुरुपयोग पर सवाल उठाए. (Photo- PTI) (Image: PTI)
ममता बनर्जी ने सीजेआई की मौजूदगी में एजेंसियों के दुरुपयोग पर सवाल उठाए. (Photo- PTI) (Image: PTI)

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने की अपील की. कोलकाता हाईकोर्ट की नई जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच इमारत के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और मीडिया ट्रायल पर गंभीर चिंता जताई.

मुख्यमंत्री ने CJI को संविधान का संरक्षक बताते हुए कहा कि न्यायपालिका को किसी भी प्रकार के पक्षपात से मुक्त रहना चाहिए. उन्होंने कहा, "कृपया संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास और भूगोल के साथ-साथ देश की सीमाओं को भी किसी भी तरह की आपदा से बचाइए."

यह भी पढ़ें: ED के काम में दखल देकर CM ममता ने गलती की? TMC प्रवक्ता संजय शर्मा ने दिया जवाब

सम्बंधित ख़बरें

बंगाल में इस बार मोदी की गारंटी चलेगी या ममता का मॉडल? देखें दंगल
Pm Modi speech on development in Bengal and new Vande Bharat trains
मिशन बंगाल पर PM मोदी, मालदा रैली में ममता सरकार को घेरा, देखें पूरा भाषण
pm modi in malda west bengal election campaign mode
क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर बैकफुट पर है ममता सरकार? देखें
Supreme court takes major step in wb government and ed clash
ED बनाम पश्चिम बंगाल सरकार... सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
क्या ममता को ED से फाइल छीनकर ले जाना महंगा पड़ेगा? देखें खबरदार

ममता बनर्जी ने मीडिया ट्रायल की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि अदालतों के फैसले से पहले ही मामलों को सार्वजनिक मंचों पर बहस का विषय बना दिया जाता है, जिससे लोगों की छवि खराब होती है. मुख्यमंत्री ने कहा, "कोई भी मामला अंतिम फैसले से पहले मीडिया में नहीं चलाया जाना चाहिए. यह लोगों को बदनाम करने का माध्यम बन गया है."

Advertisement

मुख्यमंत्री ने यह भी अपील की कि जांच एजेंसियां किसी नागरिक को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश न करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बात वह व्यक्तिगत तौर पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र, जनता और संविधान की रक्षा के लिए कह रही हैं.

ममता सरकार और ईडी में ठनी

ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पश्चिम बंगाल सरकार और प्रवर्तन निदेशालय के बीच तनाव बना हुआ है. हाल ही में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कई ठिकानों, जिनमें राजनीतिक रणनीति फर्म I-PAC भी शामिल है, पर छापेमारी की थी.

इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जूनियर वकीलों की स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि उन्हें पर्याप्त अवसर और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. उन्होंने CJI से नई पीढ़ी के वकीलों का विशेष ध्यान रखने का अनुरोध किया.

यह भी पढ़ें: कठघरे में ममता बनर्जी का 'हल्‍ला बोल', सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर बंगाल चुनाव की राजनीति तक

बंगाल में अब तक 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए

न्यायिक ढांचे पर बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा फंडिंग रोके जाने के बावजूद राज्य ने फास्ट ट्रैक अदालतों का विस्तार किया है. उन्होंने बताया कि बंगाल में अब तक 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं, जिन पर 1200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं. इनमें महिलाओं, पॉक्सो, श्रम और मानवाधिकार से जुड़े विशेष कोर्ट शामिल हैं.

Advertisement

मुख्यमंत्री ने जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच को कोलकाता हाईकोर्ट से भी बेहतर बताते हुए कहा कि इसके लिए 40 एकड़ से अधिक जमीन और 500 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए गए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement