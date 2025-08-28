बिहार के पुनौरा धाम जानकी मंदिर में राहुल-तेजस्वी ने की पूजा, सीतामढ़ी पहुंची 'वोटर अधिकार यात्रा'

बिहार में इंडिया गठबंधन की 'वोटर अधिकार यात्रा' अपने 12वें दिन सीतामढ़ी पहुंच गई है, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव प्रसिद्ध जानकी देवी मंदिर में माता सीता का आशीर्वाद लिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.

गुरुवार सुबह 8:30 बजे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने माता जानकी के मंदिर में दर्शन किए. इस पवित्र स्थल पर पूजा-अर्चना के बाद उन्होंने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया. जानकी देवी मंदिर में पूजा-अर्चना के दौरान की तस्वीरों को कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा किया गया है.

#WATCH | Bihar: Congress MP & LoP Lok Sabha, Rahul Gandhi, RJD leader Tejashwi Yadav and other leaders offer prayers at Janki Mandir in Sitamarhi pic.twitter.com/knzjiLaX5o — ANI (@ANI) August 28, 2025

'वोटर अधिकार यात्रा' 16 दिनों में 1,300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए बिहार के 20 से ज्यादा जिलों को कवर कर रही है. ये यात्रा सासाराम से शुरू होकर 1 सितंबर को पटना में एक विशाल रैली के साथ खत्म होगी. राहुल गांधी ने इस यात्रा को 'वोट चोरी' के खिलाफ एक संवैधानिक लड़ाई बताया है.

Advertisement

उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के जरिए बिहार के मतदाताओं के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं.

---- समाप्त ----