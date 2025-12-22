'मुर्शिदाबाद में ममता को एक भी सीट नहीं जीतने दूंगा...', नई पार्टी बनाते ही हुमायूं कबीर ने दिया चैलेंज

पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान तेज हो गया है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दे दी है. उन्होंने एलान किया है कि वह मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे.

हुमायूं कबीर ने सोमवार को अपनी नई पार्टी 'जनता उन्नयन पार्टी' (JUP) के गठन का ऐलान किया. बेलडांगा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2026 विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, खासकर 90 से 100 मुस्लिम बहुल सीटों पर पूरा फोकस रहेगा.

हुमायूं कबीर ने यह भी स्पष्ट किया कि वह खुद बेलडांगा और रेजिनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे. इसके साथ ही उन्होंने हिंदू महिला उम्मीदवार मनीषा पांडे को मुर्शिदाबाद से और निशा चटर्जी को कोलकाता की बालीगंज सीट से उम्मीदवार घोषित किया.

हुमायूं कबीर का 100 सीटें जीतने का दावा

हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल पुलिस को भी धमकी दी है कि अगर आज की मीटिंग में शामिल होने पर उनकी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ झूठे केस दर्ज किए गए तो वह 12 घंटे में पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे और पुलिस स्टेशन की एक-एक ईंट निकाल देंगे.

टीएमसी और बीजेपी दोनों पर हमला बोलते हुए कबीर ने कहा, "मैं 100 सीटें जीतूंगा - 70 मुस्लिम और 30 हिंदू विधायकों के साथ. किसी में हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखाए." माना जा रहा है कि उनका यह बयान बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंकने वाले बयान के जवाब में आया है.

ममता बनर्जी पर हुमायूं कबीर के गंभीर आरोप

हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर आरएसएस से नजदीकी रिश्तों का आरोप भी लगाया. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री के समर्थन से बंगाल में आरएसएस की शाखाएं तेजी से बढ़ी हैं. साथ ही, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विशाल रैली आयोजित करने का ऐलान किया, जिसे गीता पाठ के बाद कुरान पाठ का 'जवाब' बताया जा रहा है.

हुमायूं कबीर का राजनीतिक सफर भी विवादों से भरा रहा है. उन्होंने कांग्रेस से राजनीति शुरू की, फिर टीएमसी में आए, बीजेपी से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 2021 में दोबारा टीएमसी से भरतपुर विधायक बने. दिसंबर 2025 में बेलडांगा में 'बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद' की नींव रख, जिसपर बड़ा विवाद देखा गया.

