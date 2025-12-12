scorecardresearch
 
मुर्शिदाबाद में 'बाबरी' मस्जिद में अदा की गई जुमे की नमाज, हुमायूं कबीर भी शामिल

मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी स्टाइल मस्जिद पर जुमे की नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इस दौरान TMC से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर भी मौजूद रहे. इलाके में पहले से तनाव के बीच प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी थी.

नमाज के दौरान इलाके में भारी सुरक्षा (Photo: ITG/ Anupam Mishra)

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा क्षेत्र में शुक्रवार का दिन विशेष रूप से चर्चा में रहा, जब प्रस्तावित बाबरी मस्जिद शैली वाले स्थल पर जुमे की नमाज़ अदा की गई. सुबह होते ही कई इलाकों से बड़ी संख्या में लोग इस स्थान पर पहुंचने लगे. जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा, लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती गई और नमाज़ से पहले ही पूरा इलाका लोगों से भर गया. 

समुदाय के लोगों में उत्साह, एकजुटता और भावनात्मक माहौल साफ देखने को मिला. जुमे की नमाज़ के तय समय पर सैकड़ों लोग एक लाइन में खड़े हुए और नमाज़ अदा की

इस बीच, सबसे ज्यादा ध्यान खींचा TMC से हाल ही में निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर की मौजूदगी ने. हुमायूं कबीर नमाज अदा करने वालों की कतार में शामिल हुए और बाद में स्थानीय लोगों से बातचीत भी की.

स्थानीय समुदाय ने हुमायूं कबीर का स्वागत किया और कई लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं. समुदाय के कई लोगों ने कहा कि उनकी उपस्थिति से उन्हें मनोबल और समर्थन का एहसास हुआ.

यह भी पढ़ें: फैक्ट चेक: पश्चिम बंगाल के ‘बाबरी मस्जिद' विवाद से इस वीडियो का नहीं है कोई कनेक्शन, ये प्रदर्शन बांग्लादेश में हुआ था

स्थानीय प्रशासन भी इस कार्यक्रम को लेकर सतर्क था. भीड़ के बढ़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया था, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की स्थिति न बने. हालांकि, नमाज़ पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुई और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली.

बता दें कि इस मस्जिद के निर्माण के लिए 6 दिसंबर को नींव रखी गई थी. हुमायूं कबीर ये मस्जिद अपने पैसों से बनवा रहे हैं. हालांकि, उन्होंने लोगों से डोनेशन का भी आग्रह किया था. जिसके बाद देश-विदेश से लाखों रुपये इस मस्जिद के निर्माण के लिए मिले.

