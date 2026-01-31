'11 फरवरी से शुरू होगा बाबरी मस्जिद का निर्माण', हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान, ओवैसी संग गठबंधन की भी तैयारी

पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले एक नया गठबंधन देखने को मिल सकता है. 'जनता उन्नयन पार्टी' (JUP) के प्रमुख हुमायूं कबीर ने शुक्रवार शाम को मुर्शिदाबाद में एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी के साथ बैठक की.

इसके अलावा, कबीर ने ऐलान किया कि आगामी 11 फरवरी को वे बाबरी मस्जिद के निर्माण कार्य की शुरुआत करेंगे.हुमायूं कबीर ने विस्तार से बताया कि 11 फरवरी को निर्माण स्थल पर लगभग पांच हजार लोग जुटेंगे. कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी, जहाँ डेढ़ घंटे तक पवित्र कुरान का पाठ किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि दोपहर 12 बजे राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए मुस्लिम बुद्धिजीवी, शिक्षाविद और उनकी ट्रस्ट के सदस्य मिलकर मस्जिद के निर्माण कार्य की नींव रखेंगे. कबीर ने जोर देकर कहा कि इस आयोजन में राजनीति से दूर रहने वाले प्रबुद्ध मुस्लिम समाज के लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है.

ममता सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी

कबीर ने बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी (TMC) के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने बताया कि वे बंगाल में AIMIM और SDPI के साथ गठबंधन के लिए बातचीत कर रहे हैं. कबीर ने दावा किया कि मार्च में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली होगी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल होंगे. उन्होंने कहा, "उस रैली के साथ ही बंगाल में ममता सरकार के पतन की घंटी बज जाएगी."

दिसंबर से ही हुमायूं कबीर और ओवैसी की पार्टी के बीच बातचीत चल रही थी. शुक्रवार को इमरान सोलंकी के साथ हुई इस मुलाकात ने गठबंधन की संभावनाओं को और पुख्ता कर दिया है. AIMIM ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि वे बंगाल में मुस्लिम, दलित और वंचित तबकों के हक के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे.

