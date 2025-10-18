बिहार चुनाव: CPI (ML) ने जारी की 20 उम्मीदवारों की सूची, जानें किसे कहां से मिला टिकट

भाकपा (माले) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, यह सूची दो चरणों के चुनावी मुकाबलों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है. भाकपा (माले) ने अपने उम्मीदवारों को सावधानीपूर्वक चुना है, जिनमें बहुसंख्यक एससी (अनुसूचित जाति) रिज़र्व सीटें भी शामिल हैं.

भोजपुर के भोजर में धनंजय, दरौली सीट से सत्यदेव राम, फूलबाबू सिंह वारिसनगर से, और आरा से कयूमुद्दीन अंसारी को मौका दिया गया है. इसके अलावा, सिक्त, पिपरा, बलरामपुर और करकट जैसे जिलों में भी पार्टी ने मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है.

हालांकि, महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी भी तनाव और दबाव की राजनीति जारी है. RJD की बड़ी मौजूदगी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की मजबूती के बावजूद, सीटों के बंटवारे को लेकर सभी दलों के बीच समीकरण अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाए हैं.

भाकपा (माले) का यह कदम उनकी चुनावी रणनीति को दर्शाता है कि वे बिहार में अपनी पैठ को और मजबूत करना चाहते हैं. पार्टी ने अपनी उम्मीदवार सूची से यह स्पष्ट किया है कि वे केवल कुछ सीटों पर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहे हैं.

वहीं, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाकपा (माले) की सक्रिय भूमिका देखने को मिलने वाली है, जो महागठबंधन के चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है.

चुनाव का पहला चरण

भोर - एससी (103) : धनंजय

ज़िरदेई (106) : अमरजीत कुशवाहा

दरौली - एससी (107) : सत्यदेव राम

दरौंडा (109) : अमरनाथ यादव

कल्याणपुर - एससी (131) : रंजीत कुमार राम

वारिसनगर (132) : फूलबाबू सिंह

राजगीर - एससी (173) : बिश्वनाथ चौधरी

डीघा (181) : दिव्या गौतम

फुलवारी - एससी (188) : गोपाल रविदास

पालीगंज (190) : संदीप सौरव

अरrah (194) : कयूमुद्दीन अंसारी

अगियौन - एससी (195) : शिव प्रकाश रंजन

तरारी (196) : मदन सिंह

दुमरांव (201) : अजीत कुमार सिंह

चुनाव का दूसरा चरण

सिकटा (09) : वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता



पीपरा (42), सुपौल : अनिल कुमार



बलरामपुर (65) : महबूब आलम



कराकट (213) : अरुण सिंह



अरवल (214) : महानंद सिंह



घोसी (217) : राम बली सिंह यादव



