बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आई, शकील अहमद और राजेश राम समेत 48 नाम

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आने के बीच यह ऐलान महागठबंधन (आरजेडी, कांग्रेस और अन्य) में सीट बंटवारे की अनिश्चितता के बीच किया गया. कांग्रेस की यह सूची पहले और दूसरे चरण के कई महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करती है, लेकिन गठबंधन सहयोगियों के साथ अंतिम फॉर्मूला तय होने का इंतजार है.

बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान कदवा से और पीसीसी अध्यक्ष राजेश राम कुटुम्बा सीट से चुनाव लड़ेंगे. गरीब दास बछवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, जहां सीपीआई ने पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. एक तरह से, इस सीट पर महागठबंधन के दो सहयोगी दलों के बीच दोस्ताना मुकाबला होगा. आनंद शंकर सिंह औरंगाबाद से फिर से चुनाव लड़ेंगे.

चनपटिया से अभिषेक रंजन को टिकट

कांग्रेस ने बगहा से जयेश मंगल सिंह, नौतन से अमित गिरी, चनपटिया से अभिषेक रंजन, बेतिया से वसी अहमद , रक्सौल से श्याम बिहारी प्रसाद, गोविंदगंज से शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय, सीतामढ़ी से अमित कुमार सिंह तुन्ना, बथनाहा (एससी) से इंजी. नवीन कुमार, बेनीपट्टी से नलिनी रंजन झा, फूलपरास से सुबोध मंडल, फारबिसगंज से मनोज विश्वास, बहादुरगंज से प्रो. मसवर आलम उर्फ मुशब्बिर आलम, मणिहारी (एसटी) से मनोहर प्रसाद सिंह, कोरहा (एससी) से पूनम पासवान, सोनबरसा (एससी) से सरिता देवी, बेनीपुर से मिथिलेश कुमार चौधरी, सकड़ा (एससी) से उमेश राम को टिकट दिया है.

मुजफ्फरपुर से बिजेंद्र चौधरी, गोपालगंज से ओम प्रकाश गर्ग, कुचायकोट से हरि नारायण कुशवाहा, लालगंज से आदित्य कुमार राजा, वैशाली से इंजी. संजीव सिंह, राजा पकड़ (एससी) से प्रतिमा कुमारी, रोसड़ा (एससी) से ब्रज किशोर रवि, बछवाड़ा से शिव प्रकाश गरीब दास, बेगूसराय से अमिता भूषण, खगड़िया से डॉ. चंदन यादव, बेलदौर से मिथलेश कुमार निषाद, भागलपुर से अजीत कुमार शर्मा, सुल्तानगंज से ललन यादव, अमरपुर से जितेंद्र सिंह, लखीसराय से अमरेश कुमार, बरबीघा से त्रिसूलधारी सिंह, बिहार शरीफ से ओमैर खान, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया, हरनौत से अरुण कुमार बिंद कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे.

कुटुंबा (SC) से राजेश राम लड़ेंगे चुनाव

कांग्रेस ने कुम्हरार से इंद्रदीप चंद्रवंशी, पटना साहिब से शशांत शेखर, बिकरम से अनिल कुमार सिंह, बक्सर से संजय कुमार तिवारी, राजपुर (एससी) से विश्वनाथ राम, चेनारी (एससी) से मंगल राम, करगहर से संतोष मिश्रा, कुटुंबा (एससी) से राजेश राम, वजीरगंज से अवधेश कुमार सिंह और हिसुआ से नीतू कुमारी को उम्मीदवार बनाया है. बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी.

