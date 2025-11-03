scorecardresearch
 

'पप्पू, टप्पू, अप्पू... INDI गठबंधन तीन बंदरों की जोड़ी', दरभंगा में बोले यूपी के CM योगी

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया ब्लॉक को तीन बंदरों की जोड़ी बताया. उन्होंने कहा कि एनडीए विजयी होगा, तो बिहार विजयी होगा.

योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया आरजेडी का शासनकाल (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के दरभंगा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया. सीएम योगी ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को राम द्रोही बताया और कहा कि जो मां जानकी का विरोधी है, वह हमारा भी विरोधी है. उन्होंने राम मंदिर निर्माण का उल्लेख किया और कहा कि जब रामलला विराजमान होंगे, तब मिथिला में मां जानकी भी विराजमान होंगी.

सीएम योगी ने कहा कि सीतामढ़ी में मां जानकी का भी मंदिर बन रहा है. अब दोनों को जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग के निर्माण का काम भी युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है. उन्होंने मखाना बोर्ड के गठन से लेकर लाख की चूड़ियों को पहचान दिलाने तक, सड़क से लेकर वायु और जलमार्ग तक, एनडीए सरकार के प्रयास गिनाए और कहा कि डबल इंजन की सरकार होती है, तो ऐसे ही विकास की बहार होती है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या से संदेश लेकर मां जानकी की धरती पर आया हूं. डबल इंजन सरकार योजनाओं का लाभ हर तबके को दे रही है.

उन्होंने विपक्षी महागठबंधन पर भी जमकर हमला बोला. सीएम योगी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस वाले हिंदू द्रोही हैं, रामद्रोही हैं. उन्होंने कहा कि आपने गांधी जी के तीन बंदरों के बारे में सुना होगा. आज इंडी गठबंधन के तीन बंदर आ गए- पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर. यह गठबंधन तीन बंदर की जोड़ी है.

सीएम योगी ने कहा कि पप्पू सच बोल नहीं सकता. टप्पू सच देख नहीं सकता. अप्पू सच सुन नहीं सकता. ये इंडी गठबंधन के तीन बंदरों की जोड़ी बिहार में खानदानी माफिया को अपना शागिर्द बनाकर सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आरजेडी की सरकार के समय बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थीं. सीएम योगी ने कहा कि ये जाति को जाति से लड़ाते थे. कट्टा-बंदूक लेकर बिहार की व्यवस्था को धूमिल करने का काम किया था.

सीएम योगी ने कहा कि अब यहां कोई दंगा, नरसंहार, अराजकता नहीं है.  हमारी मिथिला भी चंगा है. विकास के पथ पर आगे बढ़ने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि ये धरती इतनी महत्वपूर्ण है.  सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़ा करके हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया था कि राम हैं ही नहीं. राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप करने का, दंगों की आग में झोंकने का पाप किया था आरजेडी ने. 

उन्होंने कहा कि एनडीए की विजय को बिहार की विजय से जोड़कर देखना होगा. बंटेंगे नहीं, तो कटेंगे भी नहीं. एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे. सीएम योगी ने एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने का आह्वान किया और कहा कि घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले तत्वों को पनपने नहीं देना है.

