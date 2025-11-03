बिहार चुनावः आजतक के पब्लिक पोल में बढ़ी लोगों की रुचि, आप न चूकें आकर्षक इनाम पाने का मौका

बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रचार का शोर जोरों पर है. सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और एक सरगर्मी इस चुनाव के लिए आजतक के पब्लिक पोल को लेकर भी बढ़ गई है. इस पब्लिक पोल में सीटों के अनुमानों बताने हैं. जिस प्रतिभागी के अनुमान बिहार चुनाव नतीजों के सबसे करीब पाए जाएंगे, सटीक अनुमान लगाने वाले उस प्रतिभागी को आजतक की ओर से आकर्षक इनाम दिया जाएगा.

आजतक के इस पब्लिक पोल में हजारों की तादाद में प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं और आकर्षक इनाम की रेस में अपना नाम शामिल करा रहे हैं. आप भी इस पब्लिक पोल में हिस्सा ले सकते हैं और बड़े मंच पर अपनी राजनीतिक समझ, सूझ-बूझ का प्रदर्शन कर अनुमान सटीक रहने पर आकर्षक इनाम जीतने का मौका पा सकते हैं.

पोल में इस तरह लें हिस्सा:

- सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा.

- आपको यह बताना होगा कि किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं. इसके लिए गठबंधन के सामने बॉक्स दिए गए हैं.

- JDU+ का अर्थ है: एनडीए. एनडीए में जेडीयू के साथ ही बीजेपी, एलजेपीआर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी हैं.

- RJD+ का अर्थ है: महागठबंधन. इसमें कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी और आईआईपी जैसे दल भी शामिल हैं.

-प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (JSP) और Others (अन्य/निर्दलीय) के लिए भी भविष्यवाणी कर सकते हैं.

- अपनी अनुमानित सीटों की संख्या संबंधित बॉक्स में अंकित करने के बाद 'दर्ज करें' पर क्लिक करें.

- इसके बाद, आपको अपनी जरूरी जानकारी, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, लिंग, आयु, राज्य और शहर का नाम भरना होगा.

- फिर से 'दर्ज करें' पर क्लिक करें और इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा.

-ओटीपी भरते ही, आपकी भागीदारी सफलतापूर्वक कन्फर्म हो जाएगी.

इस पब्लिक पोल में एक व्यक्ति एक बार ही अनुमान लगा सकता है, यानी एक व्यक्ति एक अनुमान. अपने अनुमान दर्ज कराने के बाद बदलती परिस्थितियों और राजनीतिक परिवेश को देखते हुए आप चाहें तो अनुमान बदल सकते हैं. अनुमान में बदलाव का विकल्प भी दिया गया है.

14 नवंबर को आएंगे बिहार के चुनाव नतीजे

बिहार के विधानसभा चुनाव दो चरणों में हो रहे हैं. पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा. वहीं, दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाने हैं. चुनाव नतीजे 14 नवंबर को आने हैं. इस पब्लिक पोल में सटीक भविष्यवाणी करने वाले प्रतिभागियों को चुनाव नतीजे आने के बाद सूचित किया जाएगा और उनका नाम aajtak.in पर प्रकाशित भी किया जाएगा. देर मत कीजिए. लगाइए अनुमान और बताइए कि कौन बनाएगा बिहार में सरकार. किसको मिलेंगी कितनी सीटें और पाइए मौका आजतक के पब्लिक पोल बाजीगर बन जाने का.

