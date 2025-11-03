Bihar Election 2025 LIVE: बिहार में आज 'रैली मंडे', प्रियंका गांधी की 2 और अखिलेश की 3 रैलियां

Bihar Election Live: बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार 5 नवंबर की शाम पांच बजे थम जाएगा. विपक्षी महागठबंधन की ओर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज चुनाव प्रचार के मैदान में उतर रही हैं. प्रियंका गांधी वाड्रा लखीसराय और रोसेरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी. वहीं, समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी तीन रैलियां कर महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे. अखिलेश की पूर्वी चंपारण, सीवान और कैमूर में रैलियां होनी हैं.