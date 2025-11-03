scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

Bihar Election 2025 LIVE: बिहार में आज 'रैली मंडे', प्रियंका गांधी की 2 और अखिलेश की 3 रैलियां

aajtak.in | नई दिल्ली | 03 नवंबर 2025, 8:13 AM IST

Bihar Elections 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में है. चुनाव प्रचार के लिए तीन दिन बचे हैं. अब सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है. बिहार चुनाव से संबंधित सभी बड़े अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

Bihar Election Live: बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार 5 नवंबर की शाम पांच बजे थम जाएगा. विपक्षी महागठबंधन की ओर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज चुनाव प्रचार के मैदान में उतर रही हैं. प्रियंका गांधी वाड्रा लखीसराय और रोसेरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी. वहीं, समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी तीन रैलियां कर महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे. अखिलेश की पूर्वी चंपारण, सीवान और कैमूर में रैलियां होनी हैं.

8:13 AM (8 मिनट पहले)

महागठबंधन के लिए तीन रैलियां करेंगे अखिलेश यादव

Posted by :- Bikesh Tiwari

बिहार चुनाव में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तीन रैलियां करेंगे. अखिलेश यादव पूर्वी चंपारण, सीवान और कैमूर में चुनाव जनसभाएं कर महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे.

8:11 AM (10 मिनट पहले)

बिहार में आज प्रियंका गांधी की दो रैलियां

Posted by :- Bikesh Tiwari

बिहार में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की दो रैलियां हैं. प्रियंका गांधी लखीसराय और रोसेरा में महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी.

