बिहार: दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में अब तक 80 गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह

बिहार के पटना जिले के मोकामा में जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या मामले में पुलिस ने अब तक 80 लोगों को गिरफ्तार किया है. इन गिरफ्तारियों में जेडीयू के मोकामा प्रत्याशी अनंत सिंह भी शामिल हैं. पुलिस ने शनिवार और रविवार की दरमियानी रात अनंत सिंह, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को हिरासत में लिया.

न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी

गिरफ्तार तीनों आरोपियों को रविवार को पटना की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि अब तक पांच अलग-अलग एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और जांच जारी है. उन्होंने कहा कि आगे और गिरफ्तारियां भी संभव हैं.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुलार चंद यादव की मौत को हत्या बताया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, हार्ट और लंग्स में कठोर वस्तु से चोट लगने के कारण कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेल्योर हुआ, जिससे मौत हुई. एसएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच भी यह पुष्टि करती है कि यह हत्या का मामला है.

घटना के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई

पुलिस ने मोकामा क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. 13 कंपनियां केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की वहां तैनात की गई हैं. इसके साथ ही पटना पुलिस की दो स्पेशल टास्क फोर्स (STF) यूनिट और चार क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) भी इलाके में सक्रिय हैं. चुनावी उम्मीदवारों की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है.

नेताओं ने क्या कहा?

बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह तो होना ही था, लेकिन देर हो गई. बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है, यहां हत्याएं आम हो गई हैं.

