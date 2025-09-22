पटना में पहली बार होगी एक्सटेंडेड CWC की बैठक, कांग्रेस ने कहा- वोट चोरी के खिलाफ संदेश देगा बिहार

बिहार प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 24 सितंबर को होने वाली एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) बैठक की जानकारी दी. यह बैठक पहली बार बिहार में आयोजित होने जा रही है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह राज्य के साथ-साथ पूरे देश को बड़ा राजनीतिक संदेश देगी.

राजेश राम ने क्या कहा...

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बिहार कांग्रेस के लिए यह ऐतिहासिक मौका है. पहली बार एक्सटेंडेड CWC की बैठक बिहार में होने जा रही है और यह बैठक पटना के सदाकत आश्रम में होगी. उन्होंने कहा कि सदाकत आश्रम ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यहां से एक बार फिर देश को बड़ा संदेश जाएगा. उन्होंने दावा किया कि बिहार से 'वोट चोरी के खिलाफ' आवाज पूरे देश तक पहुंचेगी.

शकील अहमद खान क्या बोले?

कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता डॉ. शकील अहमद खान ने कहा कि ऐसे समय में CWC की बैठक हो रही है, जब देश और राज्य की सरकारें जनता के अधिकारों को लूटने का काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि इस बैठक में इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे. शकील खान ने कहा कि बिहार गुंडाराज के नाम से जाना जाने लगा है और यहां 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा गूंज रहा है.

कृष्णा अल्लावरू ने क्या कहा...

बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि 24 सितंबर को सदाकत आश्रम में होने वाली इस बैठक में बिहार की बात के साथ-साथ देश की बात भी होगी. उन्होंने कहा कि इस बैठक में 'ट्रंप टैरिफ' जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी. अल्लावरू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि 'मोदी जी जनता की समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रहे और वे चुनाव में वोट चोरी करते हैं.'

महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अल्लावरू ने कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है. हम तालमेल बनाकर अच्छे से सीट शेयरिंग कर लेंगे. जिस दिन सबकुछ तय हो जाएगा, हम मीडिया को बुलाकर इसकी घोषणा करेंगे. उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन में इसे लेकर कोई चिंता नहीं है, बल्कि चिंता NDA में है क्योंकि वहां सहमति नहीं बन रही.

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि CWC के सभी सदस्य पटना आएंगे और देशभर से प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे.

