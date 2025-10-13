सीट बंटवारे पर महागठबंधन में हलचल, कांग्रेस को 60 सीटों का ऑफर... RJD और VIP पर अब भी कंफ्यूजन

बिहार में महागठबंधन सीट बंटवारे को लेकर चल रही हलचल के बीच कांग्रेस को करीब 60 सीटों का ऑफर मिलने की खबर है. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग करीब-करीब पूरी हो चुकी है, सिर्फ 2-3 सीटों पर दोनों पार्टियों का दावा बरकरार है, जिसकी वजह से फाइनल बात-चीत नहीं बन पाई है.
वहीं, सीट शेयरिंग के आधिकारिक ऐलान से पहले ही आरजेडी ने पटना में अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है. कहा जा रहा है कि आधिकारिक घोषणा कल यानी 14 अक्टूबर को होने की संभावना है.
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पटना में उम्मीदवारों को सिंबल देने का काम शुरू कर दिया है. परबत्ता सीट से डॉ संजीव कुमार और मटिहानी सीट से बोगो सिंह को सिंबल मिला है. इसके अलावा, हथुआ विधानसभा सीट पर RJD ने राजेश कुमार सिंह उर्फ राजेश कुशवाहा को सिंबल दिया है. मनेर विधानसभा सीट से भाई वीरेंद्र और साहेबपुर कमाल से ललन यादव को भी सिंबल मिला है.
संदेश और राघोपुर सीट पर हलचल...
आरजेडी ने संदेश विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक किरण देवी के बेटे दीपू यादव को सिंबल दिया है. दीपू यादव को सिंबल लेते हुए देखा गया. वहीं, सीट शेयरिंग का पेच सुलझाने में अब तक असफल रहे तेजस्वी यादव अपनी राघोपुर सीट से नामांकन करेंगे. तेजस्वी यादव 15 अक्टूबर को राघोपुर सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगे. तेजस्वी के समर्थकों ने नामांकन समारोह में शामिल होने की अपील वाला पोस्टर भी शेयर किया है.
कांग्रेस-RJD में विवाद लगभग खत्म
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, महागठबंधन में कांग्रेस को 60 सीटें मिलेंगी. कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे पर कोई बड़ा विवाद नहीं है. सिर्फ दो-तीन सीटों को छोड़कर दोनों पार्टियों के बीच समझौता लगभग हो चुका है. हालांकि, वीआईपी (विकासशील इंसान पार्टी) सहित अन्य दलों पर सीटों के बंटवारे को लेकर कंफ्यूजन अब भी बना हुआ है.
'बहुत जल्द ऐलान करेंगे...'
मुकेश सहनी भी आज पटना पहुंचे हैं. उन्होंने सीट शेयरिंग पर बात करते हुए कहा, "सब कुछ अच्छा है. बहुत जल्द ही हम लोग ऐलान करेंगे. अगर कल नहीं, तो उसके अगले दिन हम लोग ऐलान कर देंगे. गठबंधन एकदम मजबूती के साथ बिहार में सरकार बनाएगी. कोई नाराजगी नहीं है, गठबंधन की तबीयत अब स्वस्थ है. हम लोग डॉक्टर को ही लेकर" आ गए हैं.
एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसा पेच...
वहीं, अगर दूसरे सबसे बड़े खेमे की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सीट बंटवारे का मामला चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के दावे के कारण और ज़्यादा पेचीदा हो गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, चिराग पासवान की तरफ से जनता दल यूनाइटेड (JDU) की कुछ सिटिंग और अहम सीटों पर दावा किए जाने से गतिरोध पैदा हो गया है. कहा जा रहा है कि ये सीटें जेडीयू की पारंपरिक सीटें हैं.
एनडीए की किन सीटों पर फंसा पेच?