बिहार: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से लड़ेंगे चुनाव, 16 अक्टूबर को करेंगे नामांकन

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. वे तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे. बीजेपी ने उन्हें इस सीट से उम्मीदवार बनाया है. सम्राट चौधरी 16 अक्टूबर को तारापुर से अपना नामांकन दाखिल करेंगे. माना जा रहा है कि उनके चुनाव में उतरने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया जोश देखने को मिलेगा. तारापुर सीट को पार्टी के लिए प्रतिष्ठा से जुड़ी सीट माना जा रहा है.

बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी के नामांकन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं. माना जा रहा है कि उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे. चुनाव आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, मुंगेर और तारापुर सीट से अब तक किसी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है.

डिप्टी सीएम तारापुर विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव

सम्राट चौधरी के नामांकन के साथ ही इन सीटों पर चुनावी हलचल और बढ़ने की संभावना है. जिले भर में पोस्टर, बैनर और सभाओं की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. अब सभी की निगाहें 16 अक्टूबर पर टिकी हैं, जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी औपचारिक रूप से मैदान में उतरेंगे

