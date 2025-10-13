scorecardresearch
 

बिहार: तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से लड़ेंगे चुनाव, 15 अक्टूबर को करेंगे नामांकन

बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने अपनी पारंपरिक राघोपुर सीट से 15 अक्टूबर को नामांकन करने की घोषणा की है. महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी सहमति नहीं बनी है, जबकि कांग्रेस और वामदलों में मतभेद जारी हैं. तेजस्वी ने कहा, जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान होगा और सबकुछ ठीक है.

सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी किया गया है. (File Photo: ITG)
बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जारी खींचतान के बीच राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी मैदान का ऐलान कर दिया है. तेजस्वी यादव 15 अक्टूबर को राघोपुर सीट से नामांकन करेंगे.

राघोपुर से फिर किस्मत आजमाएंगे तेजस्वी
तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है. उन्होंने नामांकन की तारीख 15 अक्टूबर तय की है. इस बीच उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी कर लोगों से नामांकन समारोह में शामिल होने की अपील की है.

महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अब भी सहमति नहीं
हालांकि तेजस्वी के नामांकन की घोषणा के बावजूद महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर अब तक सहमति नहीं बन सकी है. कांग्रेस और वामदलों के बीच कई सीटों पर टकराव की स्थिति बनी हुई है. सूत्रों के मुताबिक, राजद 140 सीटों पर दावा ठोक रही है, जबकि सहयोगी दल इससे नाखुश हैं.

समर्थकों ने पोस्टर जारी किया है.

नामांकन से पहले तेजस्वी का शक्ति प्रदर्शन
तेजस्वी यादव का नामांकन समारोह उनके लिए एक शक्ति प्रदर्शन का भी मौका माना जा रहा है. राजद कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बड़ी संख्या में राघोपुर पहुंचने की अपील की गई है. पार्टी इस मौके को चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत के रूप में देख रही है.

राघोपुर सीट का राजनीतिक महत्व
राघोपुर सीट लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों के लिए खास रही है. लालू यादव ने भी यहां से चुनाव लड़ा था, और अब तेजस्वी लगातार दूसरी बार यहां अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. यह सीट यादव परिवार का पारंपरिक गढ़ मानी जाती है.

तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि सबकुछ ठीक है और अगले एक-दो दिनों में इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि सभी दलों के बीच सहमति बन चुकी है और जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी.

