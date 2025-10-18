scorecardresearch
 

Feedback

बिहार चुनाव: कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट, 5 उम्मीदवारों को मिला टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पांच उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में नरकटियागंज, किशनगंज, कस्बा, पूर्णिया और गया टाउन सीट पर उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं.

Advertisement
X
बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट (Photo: PTI)
बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट (Photo: PTI)

कांग्रेस पार्टी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी. इस सूची में पांच नाम शामिल हैं.

कांग्रेस ने नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे, किशनगंज से मोहम्मद कमरुल हुदा, पूर्णिया से जीतेन्द्र यादव, गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव और कसबा से मोहम्मद इरफान आलम को अपना प्रत्याशी बनाया है.

कांग्रेस ने किशनगंज से अपने मौजूदा विधायक इजहरुल हुसैन का टिकट काटकर पूर्व AIMIM विधायक कमरुल हुदा पर भरोसा जताया है. यह फैसला मुस्लिम बहुल सीट पर वोटों के ध्रुवीकरण को रोकने और AIMIM के प्रभाव को कम करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. कमरुल हुदा ने 2019 के उपचुनाव में AIMIM के टिकट पर किशनगंज से जीत दर्ज की थी. 

सम्बंधित ख़बरें

Leaders are looking at their own greed, not your benefit.
बिहार चुनाव: लाभार्थी तय करेंगे भविष्य? नीतीश राज पर विपक्ष का हमला 
RJDs jab at JDU: It takes intelligence even to copy.
बिहार चुनाव: तेजस्वी के वादों की JDU ने की नकल? छिड़ी तीखी बहस, देखें 
महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ तेजस्वी.
महागठबंधन बना ‘महाडिले बंधन’? सीट बंटवारे में अटका तालमेल, कई सीटों पर सीधी टक्कर 
क्या 'लाभार्थी' हार-जीत का X फैक्टर है? देखें सबसे तीखी बहस 
The fight is between NDA and Jan Suraj, PKs direct attack on the opposition.
बिहार में महागठबंधन में 'सिर फुटव्वल', PK का विपक्ष पर सीधा हमला 

ि

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

हालांकि, 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस के इजहरुल हुसैन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. अब वह अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं. इससे पहले कांग्रेस ने 17 अक्टूबर को 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी. पांच और नामों के साथ कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों की कुल संख्या 53 हो गई है. 

Advertisement

कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताते हुए निरंतरता को प्राथमिकता दी थी. पहली सूची में भागलपुर, कदवा, मनिहारी, मुजफ्फरपुर, राजापाकर, बक्सर, राजपुर, कुटुम्बा, करगहर, हिसुआ और औरंगाबाद सहित 11 मौजूदा विधायकों को पार्टी ने फिर से टिकट दिया था. 
हालांकि, पार्टी ने कुछ सीटों पर रणनीतिक बदलाव के भी संकेत दिए हैं.

सबसे उल्लेखनीय बदलाव खगड़िया से मौजूदा विधायक छत्रपति यादव का टिकट काटना रहा. उनकी जगह चंदन यादव को टिकट दिया गया है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में बेलदौर से चुनाव लड़े थे और हार गए थे. किशनगंज को भी इसी श्रेणी में रख सकते हैं, जहां से सीटिंग विधायक का टिकट काटकर पार्टी ने दूसरे दल से आए कैंडिडेट पर भरोसा जताया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement