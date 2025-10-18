बिहार चुनाव: कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट, 5 उम्मीदवारों को मिला टिकट

कांग्रेस पार्टी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी. इस सूची में पांच नाम शामिल हैं.

कांग्रेस ने नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे, किशनगंज से मोहम्मद कमरुल हुदा, पूर्णिया से जीतेन्द्र यादव, गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव और कसबा से मोहम्मद इरफान आलम को अपना प्रत्याशी बनाया है.

कांग्रेस ने किशनगंज से अपने मौजूदा विधायक इजहरुल हुसैन का टिकट काटकर पूर्व AIMIM विधायक कमरुल हुदा पर भरोसा जताया है. यह फैसला मुस्लिम बहुल सीट पर वोटों के ध्रुवीकरण को रोकने और AIMIM के प्रभाव को कम करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. कमरुल हुदा ने 2019 के उपचुनाव में AIMIM के टिकट पर किशनगंज से जीत दर्ज की थी.

हालांकि, 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस के इजहरुल हुसैन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. अब वह अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं. इससे पहले कांग्रेस ने 17 अक्टूबर को 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी. पांच और नामों के साथ कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों की कुल संख्या 53 हो गई है.

कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताते हुए निरंतरता को प्राथमिकता दी थी. पहली सूची में भागलपुर, कदवा, मनिहारी, मुजफ्फरपुर, राजापाकर, बक्सर, राजपुर, कुटुम्बा, करगहर, हिसुआ और औरंगाबाद सहित 11 मौजूदा विधायकों को पार्टी ने फिर से टिकट दिया था.

हालांकि, पार्टी ने कुछ सीटों पर रणनीतिक बदलाव के भी संकेत दिए हैं.

सबसे उल्लेखनीय बदलाव खगड़िया से मौजूदा विधायक छत्रपति यादव का टिकट काटना रहा. उनकी जगह चंदन यादव को टिकट दिया गया है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में बेलदौर से चुनाव लड़े थे और हार गए थे. किशनगंज को भी इसी श्रेणी में रख सकते हैं, जहां से सीटिंग विधायक का टिकट काटकर पार्टी ने दूसरे दल से आए कैंडिडेट पर भरोसा जताया है.

---- समाप्त ----