चुनाव से पहले अमित शाह का असम दौरा... डिब्रूगढ़ और असमिया संस्कृति पर फोकस

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के एकदिवसीय दौरे पर डिब्रूगढ़ और धेमाजी पहुंचे. सूबे में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी और बीजेपी की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए अहम बैठकें होंगी.

असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है भारतीय जनता पार्टी (File Photo: PTI)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के एक दिन के दौरे पर हैं, जिसमें विकास से जुड़ी घोषणाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकें शामिल हैं. इसे राज्य में बीजेपी द्वारा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है.

अमित शाह का दौरा डिब्रूगढ़ से शुरू हुआ, जहां वे खानिकर स्टेडियम के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और असम की दूसरी विधानसभा भवन की आधारशिला रखेंगे.

बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने का फैसला किया है, जिसे अधिकारी एक बड़ा प्रशासनिक कदम बता रहे हैं, जबकि राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे विधानसभा चुनावों से पहले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मान रहे हैं.

बीजेपी का गढ़ माना जाता है डिब्रूगढ़

डिब्रूगढ़ पारंपरिक रूप से बीजेपी और उसके सहयोगियों का गढ़ माना जाता है. ऐसे में इस बार बीजेपी की असम में हैट्रिक लगाने की कोशिश में डिब्रूगढ़ और उसके आसपास का इलाका काफ़ी अहम माना जा रहा है. 

यहां गृह मंत्री ऊपरी असम शहर में एक वन्यजीव अनुसंधान संस्थान की आधारशिला भी रखेंगे, जिसका मकसद इलाके की समृद्ध जैव विविधता के वैज्ञानिक अनुसंधान, संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देना है. राज्य के अधिकारियों के मुताबिक, प्रस्तावित विधानसभा परिसर एक आधुनिक विधायी सुविधा होगी, जो राज्य की भविष्य की शासन से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए एडवांस बुनियादी ढांचे से लैस होगी.

डिब्रूगढ़ से, अमित शाह पड़ोसी धेमाजी जिले में कारेंग चापोरी में 10वें मिशिंग सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल होने जाएंगे. मिशिंग समुदाय द्वारा सालाना आयोजित यह कार्यक्रम पारंपरिक नृत्य, संगीत, शिल्प, पोशाक और स्वदेशी व्यंजनों को प्रदर्शित करता है, जो जनजाति की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है.

असम के बाद कोलकाता जाएंगे गृहमंत्री

धेमाजी दौरे को मिशिंग समुदाय तक बीजेपी की पहुंच के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी जिले और पड़ोसी लखीमपुर के कुछ हिस्सों में मजबूत उपस्थिति है, जो इसे क्षेत्र के चुनावी परिदृश्य में एक प्रभावशाली आबादी बनाती है.

शाम को, अमित शाह गुवाहाटी पहुंचेंगे, जहां वे पार्टी के असम बीजेपी मुख्यालय में पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे. इस बातचीत में संगठनात्मक तैयारियों, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और पूरे राज्य में जमीनी स्तर पर पहुंच को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद है.

बैठकों के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री कोलकाता के लिए रवाना होंगे. इसी के साथ उनका असम दौरा खत्म हो जाएगा.

(असम से पूर्णा विकास के इनपुट्स के साथ)

