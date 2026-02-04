साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री, जलीकट्टू में मौत पर ₹10 लाख मुआवजा... AIADMK का दूसरा मेनिफेस्टो जारी

तमिलनाडु की राजनीति में चुनावी हलचल के बीच AIADMK ने अपने घोषणापत्र का दूसरा सेट जारी कर दिया है. पार्टी महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी (EPS) ने इस मौके पर कई बड़े लोकलुभावन ऐलान किए. साथ ही एनडीए और मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी खुलकर बात की.

राशन कार्ड धारकों को साल में 3 गैस सिलेंडर

AIADMK ने वादा किया है कि राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को हर साल तीन गैस सिलेंडर दिए जाएंगे. पार्टी का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में यह योजना आम परिवारों को बड़ी राहत देगी.

जलीकट्टू में मौत पर ₹10 लाख मुआवजा

घोषणा पत्र में कहा गया है कि जलीकट्टू के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके परिवार को ₹10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी. वहीं, जलीकट्टू में घायल होने वालों को ₹2 लाख का मुआवजा देने का भी वादा किया गया है.

सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बिना ब्याज कर्ज

AIADMK ने ऐलान किया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (SHG) को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके.

छात्रों का शिक्षा ऋण माफ करने का वादा

पार्टी ने यह भी कहा है कि छात्रों को दिए गए शिक्षा ऋण (Education Loan) को पूरी तरह माफ किया जाएगा, ताकि युवाओं पर पढ़ाई के बाद कर्ज का बोझ न रहे.

ईपीएस का दावा- AIADMK नेतृत्व में मजबूत NDA

ईपीएस ने कहा कि एनडीए मजबूती से आकार ले रहा है और यह गठबंधन AIADMK के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एनडीए का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार वही होंगे.

विजय पर तीखा हमला

अभिनेता और नेता विजय पर निशाना साधते हुए EPS ने कहा कि अगर विजय घर से बाहर निकलें, तो उन्हें पता चलेगा कि राज्य में क्या हो रहा है. EPS ने आरोप लगाया कि विजय को यह भी जानकारी नहीं है कि कौन-सी पार्टी किसके साथ गठबंधन कर रही है.

ईपीएस ने कहा, विजय बिना जानकारी के बयान देते हैं. क्या उन्होंने कभी इस तरह की प्रेस मीट की है.

भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार

विजय द्वारा AIADMK को लेकर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर EPS ने कड़ा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि विजय जयललिता और एमजीआर को अपना रोल मॉडल बताते हैं, जबकि वह खुद ऐसे नेता हैं जिन्हें अदालत से क्लीन चिट मिल चुकी है. ईपीएस ने यह भी सवाल उठाया कि अगर AIADMK भ्रष्ट है, तो विजय ने उसी पार्टी से आए सेंगोट्टैयन को अपनी पार्टी TVK में क्यों शामिल किया.

