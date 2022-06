UPMSP UP Board 10th, 12th Result 2022 How to Check: उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षाओं के रिजल्‍ट जारी करने जा रहा है. अच्‍छी बात ये है कि इस वर्ष उम्‍मीदवारों को अपना रिजल्‍ट चेक करने का लिंक aajtak.in पर ही मिलेगा. बोर्ड अब से कुछ ही देर में रिजल्‍ट की घोषणा करेगा, जिसके बाद मार्कशीट डाउनलोड करने का लिंक लाइव हो जाएगा. रिजल्‍ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर भी उपलब्‍ध होंगे.

How to Check UP Board Result on Aajtak

स्‍टेप 1: आजतक एजुकेशन रिजल्‍ट के लिंक पर जाएं.

स्‍टेप 2: अब लिस्‍ट में यूपी बोर्ड 10वीं अथवा 12वीं के रिजल्‍ट पर क्लिक करें.

स्‍टेप 3: अब मांगी गई जगह पर अपना रोल नंबर दर्ज कर दें.

स्‍टेप 4: सब्मिट करते ही मार्कशीट सामने खुल जाएगी.

UP Board 10th Result 2022 Direct Link to Download



UP Board 12th Result 2022 Direct Link to Download

How to Check UP Board Result on Website

स्‍टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाएं.

स्‍टेप 2: अब स्‍क्रीन पर दिख रहे रिजल्‍ट के लिंक पर जाएं.

स्‍टेप 3: अपनी कक्षा 10वीं या 12वीं के रिजल्‍ट लिंक पर क्लिक करें.

स्‍टेप 4: अब अपना रोल नंबर दर्ज करें और सब्मिट कर दें.

स्‍टेप 5: मार्कशीट स्‍क्रीन पर आ जाएगी, इसे डाउनलोड कर लें.

जिन कैंडिडेट्स ने आजतक पर रिजल्‍ट पाने के लिए अपना मोबाइल नंबर रजिस्‍टर किया है, उन्‍हें उनके मोबाइल पर ही रिजल्‍ट का डायरेक्‍ट लिंक भेज दिया जाएगा जिसपर अपना रोल नंबर दर्ज कर मार्कशीट देख सकेंगे. रिजल्‍ट कुछ अन्‍य प्राइवेट रिजल्‍ट होस्टिंग वेबसाइट्स पर भी उपलब्‍ध होगा. बता दें कि जारी रिजल्‍ट केवल ऑनलाइन मार्कशीट है. छात्रों को अपनी ओरिजिनल मार्कशीट अपने स्‍कूल से ही प्राप्‍त होगी. किसी भी अन्‍य अपडेट के लिए आजतक एजुकेशन पर नज़र बनाकर रखें.