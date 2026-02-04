UGC NET December Result: आज जारी हो सकता है रिजल्ट, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

UGC NET December परीक्षा में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का इंतजार आज खत्म हो सकता है. बताया जा रहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से UGC NET दिसंबर 2025 के नतीजे जारी किए जा सकते हैं. एजेंसी की ओर से आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे. यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 के बीच किया गया था. एजेंसी ने कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में कई शिफ्ट में 85 विषयों के लिए परीक्षा का आयोजन किया था.

हालांकि, अभी एनटीए की ओर से रिजल्ट जारी होने के टाइम की जानकारी नहीं दी गई है. ऐसे में माना जा रहा है कि बुधवार को कभी भी परीक्षा के रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं. परीक्षा के नतीजे जारी होने के बाद उम्मीदवार Application Number और डेट ऑफ बर्थ के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

रिजल्ट के बाद क्या करना होगा?

बता दें कि जो उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए क्वालिफाई करते हैं, उन्हें फेलोशिप का फायदा उठाने के लिए तीन साल के अंदर PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेना होगा. एक बार एनरोल होने के बाद, वे UGC के नियमों के अनुसार फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एलिजिबल होंगे. जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के लिए NET क्लियर करते हैं, वे उन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में टीचिंग पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो NET को क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मानते हैं.

इसके अलावा जिन उम्मीदवारों ने “Qualified for PhD only” मार्क किया गया है, वे अपने NET स्कोर का इस्तेमाल एक साल की वैलिडिटी पीरियड के लिए डॉक्टोरल एडमिशन के लिए कर सकते हैं. ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में, एडमिशन के दौरान NET स्कोर का काफी अहम होता है, जो आमतौर पर कुल सिलेक्शन प्रोसेस में लगभग 70 प्रतिशत योगदान देता है.

बोर्ड की ओर से जिन विषयों में परीक्षा का आयोजन किया था, उसमें लॉ, सोशल वर्क, टूरिज्म, कश्मीरी, कोंकणी, बंगाली, अरेबिक, उर्दू, लाइब्रेरी, संस्कृत आदि शामिल है. एनटीए ने परीक्षा से 10 दिन पहले परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए थे.

कैसे देखें अपना रिजल्ट?

अपना रिजल्ट देखने के लिए आपको सबसे पहले ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद आपको लेफ्ट साइड में रिजल्ट जारी होने का नोटिफिकेशन दिखेगा, जहां क्लिक करके आप रिजल्ट के लिंक पर चले जाएंगे. यहां मांगी गई जानकारी भरकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

