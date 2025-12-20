scorecardresearch
 
राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं एग्जाम के लिए जारी की डेटशीट, छात्रों को मिली राहत, यहां करें चेक

राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी है. 10वीं के एग्जाम 12 से लेकर 28 फरवरी, 2026 तक आयोजित होगी. वहीं, 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 10 मार्च, 2026 तक आयोजित होगी.

राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी है. (Photo :Pexels)
राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी है. (Photo :Pexels)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है. इससे छात्रों को बड़ी राहत मिली है. 10वीं के एग्जाम 12 से लेकर 28 फरवरी, 2026 तक आयोजित होगी, जो 17 दिन तक चलेगी. वहीं, 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 10 मार्च, 2026 तक आयोजित होगी, जो 28 दिन तक चलेगी. 

परीक्षा में कुल 19 लाख 86 हजार 422 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे. इनमें 10वीं के 10 लाख 68 हजार 610 उम्मीरवार हैं. वहीं, 12वीं में कुल 90 हजार 572 स्टूडेंट्स भाग लेने वाले हैं. परीक्षा के दौरान करीब 6 दिन की छुट्टी रहेगी, जिनमें चार रविवार और दो छुट्टियां होली और धुलंडी की होगी. 

यहां देख सकते हैं डेटशीट 

छात्र अपनी डेटशीट राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड की ओर से हिदायत दी गई है कि छात्रों को किसी भी तरह की कोई अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट की सूचना पर ध्यान दें. 

प्रश्न पैटर्न में हुआ बदलाव

बता दें कि इस बार राजस्थान बोर्ड की ओर से 12वीं के प्रश्न पैटर्न में बदलाव किए गए हैं. बोर्ड ने लॉन्ग प्रश्नों का भार बढ़ा दिया है. कक्षा 12वीं के ज्यादातर सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र 80 अंकों के होंगे. 

कक्षा 10वीं के लिए डेटशीट 

बोर्ड के मुताबिक, 10वीं के एग्जाम 12 फरवरी, 2026 से शुरू होंगे. पहला पेपर इंग्लिश का होगा. इसके बाद 14 फरवरी को कई अलग-अलग कमर्शियल सबजेक्ट के पेपर होंगे. इनमें ऑटोमोटिव,सौंदर्य और हेल्थ, हेल्थ सेवा समेत कई विषय शामिल हैं. इसके बाद 17 फरवरी को सोशल साइंस का पेपर आयोजित होगी. वहीं, 19 फरवरी को हिंदी की परीक्षा आयोजित होगी. 21 फरवरी को साइंस का पेपर होगा. 24 फरवरी को संस्कृत (पहला पेपर) की परीक्षा होगा. इसके बाद 26 फरवरी को तीसरे भाषा के तहत संस्कृत, गुजराती, सिंधी समेत अन्य भाषाओं की परीक्षा होगी. लास्ट में 28 फरवरी को संस्कृत (दूसरे पेपर) का आयोजन किया जाएगा.

12वीं का ये है टाइम टेबल 

वहीं, 12वीं परीक्षा की शुरुआत 12 फरवरी को होगी. पहला पेपर साइकोलॉजी का होगा. इसके बाद 13 फरवरी को इंग्लिश का पेपर होगा. 14 फरवरी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम होगा. वहीं, 16 फरवरी को जियोग्राफी,अकाउंटिंग और फिजिकल साइंस के पेपर का आयोजन होगा. 17 फरवरी को कंप्यूटर साइंस और इनफार्मेशन साइंस का पेपर होगा. वहीं, 18 फरवरी को संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा की परीक्षा रखी गई है. 19 फरवरी को एनवायरमेंट साइंस और 20 फरवरी को हिंदी की परीक्षा आयोजित होगी. 21 फरवरी को फिलॉसफी और जनरल साइंस के पेपर का आयोजन किया जाएगा. 23 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस, जियोलॉजी और एग्रीकल्चर विषयों के पेपर होंगे. 24 फरवरी को ड्राइंग, 25 फरवरी को मैथ और 26 फरवरी को इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी टाइपिंग की परीक्षा होगी. 27 फरवरी को वेद, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष समेत कई विषयों के पेपर होंगे. इससे जुड़ी सभी जानकारी और डेटशीट  उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.       

---- समाप्त ----
