बच्चों को कैसा रखना चाहिए अपनी पढ़ाई का पैटर्न? पीएम मोदी के टिप्स ने छात्रों को किया प्रोत्साहित 

परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है. इसका 9वें सीजन का आयोजन किया जा रहा है. ऐसे में प्रधानमंत्री छात्रों से संवाद कर रहे हैं. उन्हें एग्जाम स्ट्रेस से निपटने के लिए टिप्स दे रहे हैं. बता दें कि परीक्षा पे चर्चा शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, जिसमें पीएम मोदी छात्रों से डायरेक्ट संवाद करते हैं.

हर साल इसका आयोजन देश की राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होता था लेकिन इस बार ये कार्यक्रम खास इसलिए क्योंकि पीएम मोदी देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर छात्रों से बातचीत करेंगे.

पढ़ाई की पैटर्न पर बोले पीएम मोदी

परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों से बात करते समय पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि वो अपने पैटर्न पर भरोसा कर उसपर ही फोकस करें. पीएम ने छात्रों को सलाह दी कि सुनो सभी की लेकिन अपने अनुभव कुछ और भी जोड़ते चलो न कि किसी के कहने पर.

#WATCH | PM Narendra Modi interacts with students during the 9th edition of 'Pariksha pe Charcha'.



He says, "... There should be a balance in everything in life. If you bend more towards one side, you will fall... Life skills and professional skills are equally important and… pic.twitter.com/xv1f7Azd9m — ANI (@ANI) February 6, 2026

इस तरह करें टाइम मैनेजमेंट

संवाद के दौरान टाइम को सही तरह से यूज करने के सवाल पर पीएम मोदी ने छात्रों को टिप गिया कि टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिए डर नहीं लगेगा. परीक्षा पे चर्चा के समय एक छात्र के सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर चीज में संतुलन होना बहुक जरूरी है. पीएम ने आगे कहा कि लाइफ स्किल को आत्मसात करनी ही चाहिए. लाइफ स्किल में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए.

सपने ना देखना को बताया क्राइम

छात्रों की ओरे से पूछे सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सपने न देखना क्राइम है. हर किसी को सपना देखना चाहिए. लेकिन केवल सपने देखने से हर कुछ नहीं मिल जाता है. सपनों को पूरा करने के लिए आपको काम करना होगा, केवल उसके बारे में सोचने से ये पूरे नहीं होते हैं.

