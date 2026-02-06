scorecardresearch
 
बच्चों को कैसा रखना चाहिए अपनी पढ़ाई का पैटर्न? पीएम मोदी के टिप्स ने छात्रों को किया प्रोत्साहित 

परीक्षा पे चर्चा का 9वां सीजन शुरू हो चुका है. पीएम नरेंद्र मोदी छात्रों से बात कर रहे हैं और वह उन्हें तनावमुक्त होकर पॉजिटिव सोच के साथ एग्जाम देने पर टिप्स दे रहे हैं. इस दौरान लाखों छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है.

पीएम मोदी ने एग्जाम पैटर्न पर की बात. (Photo: innovateindia1.mygov.in )
परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है. इसका 9वें सीजन का आयोजन किया जा रहा है. ऐसे में प्रधानमंत्री छात्रों से संवाद कर रहे हैं. उन्हें एग्जाम स्ट्रेस से निपटने के लिए टिप्स दे रहे हैं. बता दें कि परीक्षा पे चर्चा शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, जिसमें पीएम मोदी छात्रों से डायरेक्ट संवाद करते हैं. 

हर साल इसका आयोजन देश की राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होता था लेकिन इस बार ये कार्यक्रम खास इसलिए क्योंकि पीएम मोदी देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर छात्रों से बातचीत करेंगे. 

पढ़ाई की पैटर्न पर बोले पीएम मोदी 

परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों से बात करते समय पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि वो अपने पैटर्न पर भरोसा कर उसपर ही फोकस करें.  पीएम ने छात्रों को सलाह दी कि सुनो सभी की लेकिन अपने अनुभव कुछ और भी जोड़ते चलो न कि किसी के कहने पर. 

इस तरह करें टाइम मैनेजमेंट

संवाद के दौरान टाइम को सही तरह से यूज करने के सवाल पर पीएम मोदी ने छात्रों को टिप गिया कि टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिए डर नहीं लगेगा. परीक्षा पे चर्चा के समय एक छात्र के सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर चीज में संतुलन होना बहुक जरूरी है. पीएम ने आगे कहा कि लाइफ स्किल को आत्मसात करनी ही चाहिए. लाइफ स्किल में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए. 

सपने ना देखना को बताया क्राइम 

छात्रों की ओरे से पूछे सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सपने न देखना क्राइम है. हर किसी को सपना देखना चाहिए. लेकिन केवल सपने देखने से हर कुछ नहीं मिल जाता है. सपनों को पूरा करने के लिए आपको काम करना होगा,  केवल उसके बारे में सोचने से ये पूरे नहीं होते हैं.   

---- समाप्त ----
