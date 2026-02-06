scorecardresearch
 
कुछ ही देर में शुरू होगा पीएम मोदी का Pariksha Pe Charcha कार्यक्रम, जानें कहां देख पाएंगे लाइव

परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण आज यानी 6 फरवरी को लाइव होने जा रहा है. कुछ ही देर में पीएम मोदी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. इस दौरान वह बच्चों के साथ अपने विचार साझा करेंगे और बच्चों की परेशानियों का जवाब भी देंगे.

कुछ ही देर में शुरू होगा पीएम मोदी का Pariksha Pe Charcha कार्यक्रम. (Photo: innovateindia1.mygov.in )
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल परीक्षा पे चर्चा का 9वां सीजन आज लाइव होने वाला है. पीएम मोदी 10 बजे छात्रों, माता-पिता और अभिभावकों से परीक्षा के टाइम पर होने वाले तनाव समेत कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे. इसके अलावा वह बच्चों की परेशानी को सुनेंगे और उसका भी जवाब देंगे.  

ऐसे में अगर आप भी परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी की दी गई टिप्स को सुनना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं कि आप किस प्लेटफॉर्म पर इसे देख सकते हैं?
 

यहां पर देख पाएंगे लाइव 

बता दें कि परीक्षा पे चर्चा का लाइव प्रसारण DD न्यूज सहित दूरदर्शन के कई चैनलों पर देख पाएंगे. इसके साथ ही पीएमओ, शिक्षा मंत्रालय, DD इंडिया, Mygov.in पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं. साथ सोशल मीडिया के कई अकाउंट पर ये देखा जा सकता है.  

कितने बजे शुरू होगा कार्यक्रम?
 
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आज सुबह 10 बजे से शुरू होगा. इस दौरान पीएम मोदी हर साल की तरह इस साल भी बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें तनाव से किस तरह दूरी बनानी चाहिए, इसपर टिप्स देंगे. इसके साथ ही बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों का उत्साह बढ़ाएंगे और नंबरों पर फोकस करने की बजाय लाइफ में सफल होने पर बात करेंगे.

बोर्ड में शामिल होंगे इतने लाख छात्र 

बता दें कि 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड की तैयारियां तेज हो गई हैं. इस साल लगभग 45 लाख छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं. केवल भारत के ही नहीं बल्कि विदेश के 26 देशों के छात्र भी परीक्षा देने वाले हैं. 
 

4 करोड़ से अधिक लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन 

बता दें कि परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के लिए कुल 4 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो पिछले साल के मुकाबले कई ज्यादा हैं. पिछले साल 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन किए गए थे. परीक्षा पे चर्चा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर 2025 से शुरू हुए थे. जैसे-जैसे परीक्षा का समय करीब आ रहा है, छात्र इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने और पीएम मोदी से टिप्स लेने के लिए उत्सुक हैं. 

यहां पर देंख सकेंगे लाइव:-

