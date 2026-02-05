scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Pariksha Pe Charcha 2026: कल लाइव होगा परीक्षा पे चर्चा, जानिए कहां और कैसे लाइव देख पाएंगे?

Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा का 9वां सीजन 6 फरवरी को लाइव होने जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी बच्चों के साथ अपने बात साझा करेंगे. आप इसे कई प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं.

Advertisement
X
परीक्षा पे चर्चा शुक्रवार को लाइव होने वाला है. (Photo: X/Narendra Modi
परीक्षा पे चर्चा शुक्रवार को लाइव होने वाला है. (Photo: X/Narendra Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल परीक्षा पे चर्चा का 9वां सीजन 6 फरवरी को लाइव होने वाला है. परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी छात्रों, माता-पिता और शिक्षकों से परीक्षा से जुड़े तनाव, आत्मविश्वास आदि को लेकर बार करते हैं. साथ ही बच्चों को तनाव से दूर रहने और करियर से जुड़े सवालों का जवाब देते हैं. अगर आप भी परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी की ओर से साझा  किए जाने वाले विचार या टिप्स को सुनना चाहते हैं तो आप कई प्लेटफॉर्म के जरिए इसे लाइव सुन सकते हैं. ऐसे में जानते हैं कि आखिर कहां लाइव देख सकेंगे परीक्षा पे चर्चा?

कहां लाइव देख सकेंगे परीक्षा पे चर्चा?

परीक्षा पे चर्चा का लाइव प्रसारण DD न्यूज समेत दूरदर्शन के कई चैनलों पर देखा सकता है. इसके अलावा पीएमओ, शिक्षा मंत्रालय, DD इंडिया, Mygov.in पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है. इसके अलावा सरकार के सोशल मीडिया पेज पर भी इसका लाइव प्रसारण देखा जा सकता है.  

सम्बंधित ख़बरें

Narendra modi
परीक्षा पे चर्चा 2026 का इंतजार खत्म... इस दिन देख सकेंगे पहला सेशन
परीक्षा पे चर्चा के लिए 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं. (Photo: innovateindia1.mygov.in )
परीक्षा पे चर्चा के लिए इतने करोड़ लोगों ने किया रजिस्टर, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम
परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है. ( File Photo)
'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम को जबरदस्त रिस्पॉन्स... अब तक 3 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन
परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन हुए शुरू. ( File Photo)
अगर आप भी पीएम मोदी से करना चाहते हैं बात, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
guiness world record
मोदी सरकार के नाम एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ‘परीक्षा पे चर्चा’ में 3.53 करोड़ छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन

कितने बजे शुरू होगा कार्यक्रम?

बताया जा रहा है कि परीक्षा पे चर्चा सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा. 

इस बार क्या है खास?

इस बार पीएम मोदी ने देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर बच्चों से बातचीत की है. उन्होंने गुजरात के देवमोगरा, तमिलनाडु के कोयंबटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, असम के गुवाहाटी और दिल्ली में सात, लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आधिकारिक आवास पर बच्चों से बात की है, जिनका शुक्रवार को प्रसारण किया जाएगा. हाल ही में पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा से जुड़े कई वीडियो शेयर किए हैं, जिसे लेकर उन्होंने कहा भी है कि हमेशा की तरह, अपने युवा दोस्तों के साथ बातचीत करना और तनाव मुक्त परीक्षाओं एवं कई अन्य चीजों पर चर्चा करना ताजगी भरा होता है.

Advertisement

बता दें कि परीक्षा पे चर्चा 2026 ने पिछले साल के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (3.56 करोड़ पंजीकरण) को पार कर लिया है और चार करोड़ से अधिक ऑनलाइन प्रतिभागी पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं. परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 दिसंबर, 2025 को मायगॅव पोर्टल पर शुरू हो गए थे. जैसे-जैसे परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है देश भर के छात्रों को 'परीक्षा पे चर्चा 2026' में भाग लेने और परीक्षा संबंधी तनाव को प्रबंधित करने और आत्मविश्वास के साथ सीखने को अपनाने के संबंध में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement