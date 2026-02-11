कभी भी जारी हो सकता है JEE Mains 2026 का रिजल्ट, जान लें कैसे निकलता है पर्सेंटाइल और रैंक? 

JEE Main 2026 सेशन 1 की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और लाखों उम्मीदवार अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, इसे लेकर अभी भी दुविधा बनी हुई है. वहीं, उम्मीद की जा रही है कि फाइनल आंसर की आज या आने वाले कुछ दिनों में जारी हो सकती है. बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 21 से 29 जनवरी के बीच किया गया था. इस दौरान परीक्षा में 13.5 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे. प्रोविजनल की के बाद ऑब्जेक्शन का समय खत्म हो चुका है अब फाइनल की के साथ NTA पर्सेंटाइल रिजल्ट तैयार करेगा.

सामान्य कैटेगरी में 90-100 मार्क्स (लगभग 93-95 परसेंटाइल) से JEE Advanced क्वालीफाई करने की संभावना है. टॉप 2.5 लाख छात्र ही आगे बढ़ पाएंगे. वहीं, सेशन 2 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ntaresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और सेशन 2 के लिए आवेदन कर सकते हैं.

स्कोरबोर्ड में मिलती है ये जानकारी

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि स्कोरबोर्ड में इन जानकारियों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है.

NTA पर्सेंटाइल स्कोर

ऑल इंडिया रैंक

कैटेगरी वाइज रैंक

क्वालिफाइंग स्टेटस

कैसे निकलता है पर्सेंटाइल?

रॉ स्कोर निकालने के लिए हर प्रश्न चार अंक का है और गलत पर एक अंक की माइनस मार्किंग, तो मान लीजिए फिजिक्स 70+केमिस्ट्री 60+मैथ्स 40= 170/300 होगा. लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि जेईई मेन रैंक सीधे रॉ स्कोर से नहीं बनता. आपके बराबर या आपसे कम अंक लाने वाले छात्रों की संख्या/कुल छात्र × 100 से कैलकुल्शन करना होता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्रतिशत नहीं है. अगर आपका 95 पर्सेंटाइल है, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी शिफ्ट के 95% छात्रों से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं.

इसका मतलब यह नहीं है कि आपको 95 नंबर मिले हैं.

जेईई मेन में कैसे बनती है रैंक?

वहीं, जेईई मेन में ऑल इंडिया रैंक पर्सेंटाइल स्कोर के बेसिस पर बनती है. एनटीए दोनों अटेम्प्ट की पर्सेंटाइल देखता है और जिस अटेम्प्ट में आपका पर्सेंटाइल ज्यादा है, उसे फाइनल माना जाता है. रैंक निकालने के लिए (100-पर्सेंटाइल)/100×कुल कैंडिडेट्स कैलकुलेशन करना होता है.

